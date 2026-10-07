У Росії зупинив роботу великий НПЗ після атаки дронів

Волгоградський нафтопереробний завод "Волгограднафтопереробка", який належить російській компанії "Лукойл", повністю зупинив переробку нафти після атаки безпілотників 2 жовтня.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times .

Зазначається, що підприємство припинило роботу через пошкодження обладнання. Потужність НПЗ становить близько 14 млн тонн сировини на рік або приблизно 5% усієї російської нафтопереробки.

Точний обсяг пошкоджень та терміни відновлення роботи заводу наразі не розголошуються.

Російська влада 2 жовтня повідомляла про масовану атаку безпілотників на промислову інфраструктуру Волгоградської області. Губернатор Андрій Бочаров заявляв про удари по регіону, однак конкретних підприємств не називав.

Це не перша масштабна атака на Волгоградський НПЗ. Попередні відбулися 29 травня та 31 липня.

Наслідки системних ударів по НПЗ

За підрахунками Міжнародного енергетичного агентства, протягом перших восьми місяців російські НПЗ зазнавали ударів українських безпілотників у середньому раз на три дні. З 32 великих заводів атак уникли лише п'ять, розташованих у Східному Сибіру та на Далекому Сході за 3500–6500 км від кордону.

Крім того, 20 вересня після чергового удару повністю зупинив виробництво Московський НПЗ.

В МЕА не очікують відновлення виробництва до кінця року, зазначаючи, що цілями атак дедалі частіше стають установки вторинної переробки нафти, які відповідають за вихід якісного палива. Якщо прості пошкодження усуваються за два тижні, то на відновлення вторинних установок потрібно від 6 до 8 місяців.

Криза в нафтопереробці також зупинила загальне зростання російської промисловості. За підсумками восьми місяців воно не змінилося порівняно з січнем–серпнем 2025 року, а в серпні було на 0,6% нижчим за минулорічний рівень.

Удари України по НПЗ обвалили переробку нафти в Росії. Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз переробки нафти в Росії на найближчі 18 місяців до близько 4 млн барелів на добу — приблизно на 30% нижче рівня до повномасштабного вторгнення. Причиною стали регулярні удари українських дронів по НПЗ та складнощі з ремонтом обладнання через міжнародні санкції.

Важливо, що вигоди для Кремля підриваються забороною на закордонні продажі дизельного палива, яка була продовжена до жовтня.

Раніше повідомлялося, що очільник Кремля Володимир Путін заборонив публікувати дані про експорт російської нафти та роботу НПЗ. Відповідний указ запроваджує масштабні обмеження на доступ до інформації про постачання енергоносіїв і роботу заводів.