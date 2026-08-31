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Известный волонтер раскритиковал дроны компании "Генерал Черешня"

Волонтер Сергей Стерненко подверг критике качество FPV-дронов производителя "Генерал Черешня"
Фонд Сергея Стерненко получал многочисленные жалобы военных на FPV-дроны производства "Генерал Черешня". Коллаж: Delo.ua

Волонтер Сергей Стерненко подверг критике качество FPV-дронов производителя "Генерал Черешня" и заявил, что действия компании могут поставить под угрозу государственные тендеры на закупку сотен тысяч беспилотников на оптоволокне для Сил обороны.

Об этом он написал в своем сообщении в Facebook.

Новые технические требования к закупкам формировались с участием военных, Генерального штаба, экспертов и производителей. Они ужесточились из-за развития технологий и изменения потребностей военных, однако практически все производители назвали их высокими, но приемлемыми, утверждает Стерненко.

В то же время "Генерал Черешня", по его словам, из-за судебных исков пытается заблокировать масштабную закупку FPV-дронов на оптоволокне. Волонтер также обвинил компанию в продвижении своей позиции через анонимные Telegram-каналы.

"Фактически коммерческие интересы одного производителя сейчас ставят под угрозу масштабную закупку дронов для фронта", — заявил Стерненко.

Стерненко заявил о жалобах военных

Фонд Сергея Стерненко получал многочисленные жалобы военных на FPV-дроны производства "Генерал Черешня", написал он. Среди претензий Стерненко назвал неправильную установку моторов, использование устаревших частот и случай, когда маркировка тепловизионной камеры якобы не отвечала ее фактическим характеристикам.

Замечания и конкретные предложения по улучшению продукции передавали производителю, однако компания ответила перечнем возражений, утверждает Стерненко.

"Я лично считаю, что поставлять дроны ненадлежащего качества  это преступление против обороны",  написал он.

Именно проблемами качества продукции Стерненко предполагает нежелание компании участвовать в тендерах по новым техническим требованиям. При этом доказательств прямой причинно-следственной связи между качеством продукции и обжалованием тендерных условий волонтер не приводит.

Речь идет о закупке сотен тысяч дронов

В случае блокировки тендеров поставки сотен тысяч FPV-дронов на оптоволокне для Сил обороны могут задержаться, заявляет Стерненко.

Закупки согласованы с европейскими партнерами. Поэтому срыв процедуры, по его словам, может привести к повторным согласованиям, потере времени и создать риск для дальнейшего привлечения средств партнеров на закупку вооружения для Украины.

Приведенные обвинения в качестве продукции и мотивов судебного обжалования являются позицией Сергея Стерненко. В его сообщении ответа "Генерал Черешня" на эти утверждения нет.

Что известно о "Генерале Черешня"

"Генерал Черешня" превратился из волонтерского проекта в одного из крупных украинских производителей беспилотных систем. Производство FPV-дронов под этим брендом Ярослав и Станислав Гришины и Рудольф Акопян вместе с командой запустили осенью 2023 года, по информации компании.

С брендом связано ООО "Центр исследований беспилотных систем". Собственником предприятия является Ярослав Гришин. Уставный капитал составляет 53,42 млн грн, а в 2024 году компания получила 657,96 млн грн дохода и 224,36 млн грн чистой прибыли. Эти показатели касаются деятельности предприятия в целом и не показывают отдельно доходы от конкретных моделей FPV-дронов.

В 2024 году компания перешла в серийное производство, а в 2025-2026 годах существенно расширила продуктовую линейку. В настоящее время она производит классические FPV, дроны на оптоволокне, дроны-перехватчики, беспилотные системы самолетного типа и наземные станции.

Производственные мощности позволяют выпускать более 100 тыс. беспилотников в месяц, а продукцию используют более 200 подразделений Сил безопасности и обороны, заявляет компания.

"Генерал Черешня" также был среди производителей, интегрированных в государственную систему DOT-Chain Defence, по которой военные подразделения могут заказывать необходимые им беспилотники. Процесс получения дронов из-за новой системы сократился примерно с полугода до десяти дней, рассказывал Delo.ua директор по персоналу "Генерал Черешня" Андрей Лавринович.

"Генерал Черешня" выходит на рынки США и Европы

Параллельно компания активно расширяет международное присутствие. В 2026 году "Генерал Черешня" прошел во второй раунд американской Drone Dominance Program, которую проводит Defense Innovation Unit Пентагона. Программа предусматривает опробование и отбор беспилотников для американских военных.

Также производитель договорился о создании совместного предприятия с американской Wilcox Industries.

В Европе "Генерал Черешня" вместе с хорватской Orqa договорился о строительстве подземного завода в Украине и совместном производстве компонентов в Хорватии .

В конце августа компания также договорилась с финской Patria о совместной разработке и производстве беспилотников в Финляндии. На первом этапе продукция должна поставляться в Украину, а в дальнейшем ее планируют предлагать европейским заказчикам.

Отдельно производитель выходит на рынок частной противовоздушной обороны. Генерал Черешня получил разрешение на участие в соответствующем государственном эксперименте и заявил о создании комплексного решения для защиты частных предприятий и критической инфраструктуры.

Напомним, ранее Delo.ua сообщало, что "Генерал Черешня" прошел отбор Пентагона в рамках американской программы Drone Dominance.

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