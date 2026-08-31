Известный волонтер раскритиковал дроны компании "Генерал Черешня"

Волонтер Сергей Стерненко подверг критике качество FPV-дронов производителя "Генерал Черешня" и заявил, что действия компании могут поставить под угрозу государственные тендеры на закупку сотен тысяч беспилотников на оптоволокне для Сил обороны.

Об этом он написал в своем сообщении в Facebook.

Новые технические требования к закупкам формировались с участием военных, Генерального штаба, экспертов и производителей. Они ужесточились из-за развития технологий и изменения потребностей военных, однако практически все производители назвали их высокими, но приемлемыми, утверждает Стерненко.

В то же время "Генерал Черешня", по его словам, из-за судебных исков пытается заблокировать масштабную закупку FPV-дронов на оптоволокне. Волонтер также обвинил компанию в продвижении своей позиции через анонимные Telegram-каналы.

"Фактически коммерческие интересы одного производителя сейчас ставят под угрозу масштабную закупку дронов для фронта", — заявил Стерненко.

Стерненко заявил о жалобах военных

Фонд Сергея Стерненко получал многочисленные жалобы военных на FPV-дроны производства "Генерал Черешня", написал он. Среди претензий Стерненко назвал неправильную установку моторов, использование устаревших частот и случай, когда маркировка тепловизионной камеры якобы не отвечала ее фактическим характеристикам.

Замечания и конкретные предложения по улучшению продукции передавали производителю, однако компания ответила перечнем возражений, утверждает Стерненко.

"Я лично считаю, что поставлять дроны ненадлежащего качества — это преступление против обороны", — написал он.

Именно проблемами качества продукции Стерненко предполагает нежелание компании участвовать в тендерах по новым техническим требованиям. При этом доказательств прямой причинно-следственной связи между качеством продукции и обжалованием тендерных условий волонтер не приводит.

Речь идет о закупке сотен тысяч дронов

В случае блокировки тендеров поставки сотен тысяч FPV-дронов на оптоволокне для Сил обороны могут задержаться, заявляет Стерненко.

Закупки согласованы с европейскими партнерами. Поэтому срыв процедуры, по его словам, может привести к повторным согласованиям, потере времени и создать риск для дальнейшего привлечения средств партнеров на закупку вооружения для Украины.

Приведенные обвинения в качестве продукции и мотивов судебного обжалования являются позицией Сергея Стерненко. В его сообщении ответа "Генерал Черешня" на эти утверждения нет.

Что известно о "Генерале Черешня"

"Генерал Черешня" превратился из волонтерского проекта в одного из крупных украинских производителей беспилотных систем. Производство FPV-дронов под этим брендом Ярослав и Станислав Гришины и Рудольф Акопян вместе с командой запустили осенью 2023 года, по информации компании.

С брендом связано ООО "Центр исследований беспилотных систем". Собственником предприятия является Ярослав Гришин. Уставный капитал составляет 53,42 млн грн, а в 2024 году компания получила 657,96 млн грн дохода и 224,36 млн грн чистой прибыли. Эти показатели касаются деятельности предприятия в целом и не показывают отдельно доходы от конкретных моделей FPV-дронов.

В 2024 году компания перешла в серийное производство, а в 2025-2026 годах существенно расширила продуктовую линейку. В настоящее время она производит классические FPV, дроны на оптоволокне, дроны-перехватчики, беспилотные системы самолетного типа и наземные станции.

Производственные мощности позволяют выпускать более 100 тыс. беспилотников в месяц, а продукцию используют более 200 подразделений Сил безопасности и обороны, заявляет компания.

"Генерал Черешня" также был среди производителей, интегрированных в государственную систему DOT-Chain Defence, по которой военные подразделения могут заказывать необходимые им беспилотники. Процесс получения дронов из-за новой системы сократился примерно с полугода до десяти дней, рассказывал Delo.ua директор по персоналу "Генерал Черешня" Андрей Лавринович.

"Генерал Черешня" выходит на рынки США и Европы

Параллельно компания активно расширяет международное присутствие. В 2026 году "Генерал Черешня" прошел во второй раунд американской Drone Dominance Program, которую проводит Defense Innovation Unit Пентагона. Программа предусматривает опробование и отбор беспилотников для американских военных.

Также производитель договорился о создании совместного предприятия с американской Wilcox Industries.

В Европе "Генерал Черешня" вместе с хорватской Orqa договорился о строительстве подземного завода в Украине и совместном производстве компонентов в Хорватии .

В конце августа компания также договорилась с финской Patria о совместной разработке и производстве беспилотников в Финляндии. На первом этапе продукция должна поставляться в Украину, а в дальнейшем ее планируют предлагать европейским заказчикам.

Отдельно производитель выходит на рынок частной противовоздушной обороны. Генерал Черешня получил разрешение на участие в соответствующем государственном эксперименте и заявил о создании комплексного решения для защиты частных предприятий и критической инфраструктуры.

Напомним, ранее Delo.ua сообщало, что "Генерал Черешня" прошел отбор Пентагона в рамках американской программы Drone Dominance.