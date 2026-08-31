Відомий волонтер розкритикував дрони компанії "Генерал Черешня"

Волонтер Сергій Стерненко розкритикував якість FPV-дронів виробника "Генерал Черешня" та заявив, що дії компанії можуть поставити під загрозу державні тендери на закупівлю сотень тисяч безпілотників на оптоволокні для Сил оборони.

Про це він написав у своєму дописі у Facebook.

Нові технічні вимоги до закупівель формувалися за участі військових, Генерального штабу, експертів та виробників. Вони стали жорсткішими через розвиток технологій і зміну потреб військових, однак практично всі виробники назвали їх високими, але прийнятними, стверджує Стерненко.

Водночас "Генерал Черешня", за його словами, через судові позови намагається заблокувати масштабну закупівлю FPV-дронів на оптоволокні. Волонтер також звинуватив компанію у просуванні своєї позиції через анонімні Telegram-канали.

"Фактично комерційні інтереси одного виробника зараз ставлять під загрозу масштабну закупівлю дронів для фронту", — заявив Стерненко.

Стерненко заявив про скарги військових

Фонд Сергія Стерненка отримував численні скарги військових на FPV-дрони виробництва "Генерал Черешня", заявив він. Серед претензій Стерненко назвав неправильне встановлення моторів, використання застарілих частот та випадок, коли маркування тепловізійної камери нібито не відповідало її фактичним характеристикам.

Зауваження та конкретні пропозиції щодо покращення продукції передавали виробнику, однак компанія відповіла переліком заперечень, стверджує Стерненко.

"Я особисто вважаю, що постачати дрони неналежної якості — це злочин проти оборони", — написав він.

Саме проблемами з якістю продукції Стерненко припускає небажання компанії брати участь у тендерах за новими технічними вимогами. При цьому доказів прямого причинно-наслідкового зв'язку між якістю продукції та оскарженням тендерних умов волонтер у дописі не наводить.

Йдеться про закупівлю сотень тисяч дронів

У разі блокування тендерів постачання сотень тисяч FPV-дронів на оптоволокні для Сил оборони може затриматися, заявляє Стерненко.

Закупівлі також погоджені з європейськими партнерами. Тому зрив процедури, за його словами, може призвести до повторних погоджень, втрати часу та створити ризики для подальшого залучення коштів партнерів на закупівлю озброєння для України.

Наведені звинувачення щодо якості продукції та мотивів судового оскарження є позицією Сергія Стерненка. У його дописі відповіді "Генерал Черешня" на ці твердження немає.

Що відомо про "Генерал Черешня"

"Генерал Черешня" перетворився з волонтерського проєкту на одного з великих українських виробників безпілотних систем. Виробництво FPV-дронів під цим брендом Ярослав та Станіслав Гришини та Рудольф Акопян разом із командою запустили восени 2023 року, за інформацією самої компанії.

З брендом пов'язане ТОВ "Центр досліджень безпілотних систем". Власником підприємства є Ярослав Гришин. Статутний капітал становить 53,42 млн грн, а у 2024 році компанія отримала 657,96 млн грн доходу та 224,36 млн грн чистого прибутку. Ці показники стосуються діяльності підприємства загалом і не показують окремо доходи від конкретних моделей FPV-дронів.

У 2024 році компанія перейшла до серійного виробництва, а у 2025–2026 роках суттєво розширила продуктову лінійку. Нині вона виробляє класичні FPV, дрони на оптоволокні, дрони-перехоплювачі, безпілотні системи літакового типу та наземні станції.

Виробничі потужності дозволяють випускати понад 100 тис. безпілотників на місяць, а продукцію використовують понад 200 підрозділів Сил безпеки та оборони, заявляє сама компанія.

"Генерал Черешня" також був серед виробників, інтегрованих у державну систему DOT-Chain Defence, через яку військові підрозділи можуть замовляти необхідні їм безпілотники. Процес отримання дронів через нову систему скоротився приблизно з пів року до десяти днів, розповідав Delo.ua директор з персоналу "Генерал Черешня" Андрій Лавринович.

"Генерал Черешня" виходить на ринки США та Європи

Паралельно компанія активно розширює міжнародну присутність. У 2026 році "Генерал Черешня" пройшов до другого раунду американської Drone Dominance Program, яку проводить Defense Innovation Unit Пентагону. Програма передбачає випробування та відбір безпілотників для американських військових.

Також виробник домовився про створення спільного підприємства з американською Wilcox Industries.

У Європі "Генерал Черешня" разом із хорватською Orqa домовився про будівництво підземного заводу в Україні та спільне виробництво компонентів у Хорватії.

Наприкінці серпня компанія також домовилася з фінською Patria про спільну розробку та виробництво безпілотників у Фінляндії. На першому етапі продукція має постачатися Україні, а надалі її планують пропонувати європейським замовникам.

Окремо виробник виходить на ринок приватної протиповітряної оборони. "Генерал Черешня" отримав дозвіл на участь у відповідному державному експерименті та заявив про створення комплексного рішення для захисту приватних підприємств і критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше Delo.ua повідомляло, що "Генерал Черешня" пройшов відбір Пентагону в межах американської програми Drone Dominance.