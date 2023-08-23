Беспилотники в Москве. В США заявили, что не поддерживают украинские атаки

Соединенные Штаты "не поощряют и не разрешают" атаки России изнутри. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление спикера Госдепа США.

Отмечается, что эти слова прозвучали после того, как утром 23 августа российские власти заявили об очередном сбитии беспилотников в Москве.

При этом в Госдепе отметили, что Украина сама решает, как защищаться от российского вторжения. А РФ может прекратить войну в любой момент, выйдя из Украины.

"Москва-Сити": атака 23 августа 2023 года

Москва и область неоднократно подвергались ударам с дронов. В частности, 3 мая в сети появились видео, как беспилотник атакует купол Сенатского дворца Кремля и горит огонь. Власти РФ заявляли, что расценивают это как спланированную террористическую акцию со стороны Украины и покушение на российского президента Владимира Путина.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский сказал, что страна не атакует Путина или Москву, а борется на своей территории. В то время как аналитики американского Института изучения войны (ISW) указывали, что событие могло быть инсценировкой.

А 24 июля были совершены атаки по двум нежилым зданиям в Москве. Как отмечал журналист Христо Грозев, рядом с ними расположены объекты Главного разведывательного управления РФ.

В свою очередь издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что это была спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины.

Крайняя атака произошла в ночь на 23 августа . По данным россиян, один дрон попал в здание столичного бизнес-центра "Москва-сити", еще два упали в Можайском и Химкинском районах Московской области.