Безпілотники в Москві. У США заявили, що не підтримують українські атаки

Сполучені Штати "не заохочують і не дозволяють" атаки Росії зсередини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву речника Держдепу США.

Зазначається, що ці слова пролунали після того, як вранці 23 серпня російська влада заявила про чергове збиття безпілотників у Москві.

При цьому в Держдепі зауважили, що Україна сама вирішує, як захищатися від російського вторгнення. А РФ може припинити війну в будь-який момент, вийшовши з України.

"Москва-Сіті": атака 23 серпня 2023

Москва й область неодноразово зазнавали ударів із дронів. Зокрема, 3 травня в мережі зʼявилися відео, як безпілотник атакує купол Сенатського палацу Кремля й палає вогонь. Влада РФ заявляла, що розцінює це як сплановану терористичну акцію з боку України та замах на російського президента Володимира Путіна.

Тоді президент України Володимир Зеленський сказав, що країна не атакує Путіна чи Москву, а бореться на своїй території. Тоді як аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що подія могла бути інсценуванням.

А 24 липня було здійснено атаки по двох нежитлових будівлях у Москві. Як зауважував журналіст Христо Грозєв, поряд із ними розташовані об'єкти Головного розвідувального управління РФ.

Своєю чергою видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела у спецслужбах повідомило, що це була спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України.

Крайня атака сталася в ніч на 23 серпня. За даними росіян, один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру "Москва-сіті", ще два впали в Можайському та Хімкінському районах Московської області.