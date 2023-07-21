- Тип
- Внезапно Внезапно
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Британия отменила санкции против российского пропагандиста Красовского, введенные четырьмя днями ранее
Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании 21 июля удалило из своего санкционного списка одно из упоминаний российского пропагандиста Антона Красовского (он же Кузнецов-Красовский).
Как говорится в сообщении ведомства, Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития решило внести соответствующее изменение в список, поскольку недавнее решение о санкциях против Красовского оказалось дублирующим.
Речь идет о списке санкций против России, введенном еще в 2019 году для лиц, участвующих в дестабилизации Украины или причастных к таковой, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины; а также "получающих выгоды от властей России или их поддерживающих". Они предусматривают, в частности, замораживание активов и другие финансовые и инвестиционные ограничения.
Четыре дня назад, 17 июля, было объявлено о внесении в него детского лагеря "Артек" как российского юрлица в оккупированном Крыму, а также 13 физических лиц, среди которых был указан и Красовский.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Вместе с ним в список попали и остаются в нем:
- зампред правительства Московской области Вячеслав Духин,
- "советник главы ДНР по правам ребенка" Элеанор Федоренко,
- глава оккупационной "военно-гражданской администрации Харьковской области" Виталий Ганчев,
- вице-премьер Башкортостана Ленара Иванова,
- начальник штаба милитаристского детско-юношеского движнения "Юнармия" в Севастополе Владимир Коваленко,
- министр просвещения РФ Сергей Кравцов,
- глава Адыгеи Мурат Кумпилов,
- министр культуры РФ Ольга Любимова,
- уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова,
- "уполномоченная по правам человека в ДНР" Дарья Морозова,
- политтехнолог и пропагандист Тимофей Сергейцев,
- губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
В отношении же Красовского отмечалось, что он попал под санкции за "поддержу и поощрение военных действий России в Украине, подстрекательство к насилию в отношении украинцев и поддержку политики российского правительства по искоренению украинской идентичности".
Ему был присвоен номер 16020 в соответствующем реестре, однако оказалось, что ранее он уже был внесен в него же 15 марта 2022 года под номером 14715 как "активист, журналист и политолог", директор вещания на русском языке телеканала Russia Today.
"Будучи известным телеведущим в России, Антон Красовский оказывал поддержку и продвигал действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", - указывалось в отношении бывшего уже функционера RT.
Таким образом, официально задокументированные обвинения властей Великобритании в адрес Красовского относительно поддержки политики российских властей по искоренению украинской идентичности фактически оказались снятыми.
Напомним, что уволен он был после заявления о необходимости топить украинских детей, сделанного в октябре 2022 года ходе общения с писателем Сергеем Лукьяненко в ответ на его воспоминания о посещении в 1980 году Закарпатья, где местные дети заявляли ему об "оккупации Украины москалями".
Тем не менее, никакой иной ответственности Красовский на данный момент не понес, а в мае 2023 года подтверждал, что не изменил свою точку зрения по упомянутому вопросу.
Помимо этого, он известен и рядом других человеконенавистнических заявлений, в частности призывал в 2021 году топить протестующих жителей Санкт-Петербурга, призывая радоваться, что у власти в России находится Владимир Путин, "а не такой, например, м*дила, как я".
В июле 2022 года Красовский заявлял, что России в ходе оккупации Украины необходимо местных детей "забирать, забирать, забирать - и эти детки будут нашими, будут под защитой".
В феврале украинский суд признал его виновным в публичных призывах к насильственному свержению власти и геноциду, приговорив заочно к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества.
18 июля 2023 года Служба безопасности Украины сообщила, что снова уведомила Красовского о подозрении в призывах к геноциду именно из-за призыва топить и сжигать украинских детей.