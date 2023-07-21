Британія скасувала санкції проти російського пропагандиста Красовського, запроваджені чотирма днями раніше

Управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) Великої Британії 21 липня видалило зі свого списку санкцій одну зі згадок про російського пропагандиста Антона Красовського (він же Кузнєцов-Красовський).

Як йдеться у повідомленні відомства, Міністерство у закордонних справах, справах Співдружності та розвитку вирішило внести відповідну зміну до списку, оскільки нещодавнє рішення про санкції проти Красовського виявилося дублюючим.

Йдеться про список санкцій проти Росії, запроваджений ще у 2019 році для осіб, які беруть участь у дестабілізації України або причетні до такої, підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України; а також "отримують вигоди від влади Росії або її підтримують". Вони передбачають, зокрема, заморожування активів та інші фінансові та інвестиційні обмеження.

Чотири дні тому, 17 липня, було оголошено про внесення до нього дитячого табору "Артек" як російської юрособи в окупованому Криму, а також 13 фізичних осіб, серед яких було вказано і Красовського.

Разом з ним до списку потрапили і залишаються у ньому:

- заступник голови уряду Московської області В'ячеслав Духін,

- "радник голови ДНР з прав дитини" Елеанор Федоренко,

- голова окупаційної "військово-цивільної адміністрації Харківської області" Віталій Ганчев,

- віце-прем'єр Башкортостану Ленара Іванова,

- начальник штабу мілітаристського дитячо-юнацького руху "Юнармія" у Севастополі Володимир Коваленко,

- міністр освіти РФ Сергій Кравцов,

- голова Адигеї Мурат Кумпілов,

- міністр культури РФ Ольга Любімова,

- уповноважена з прав дитини у Московській області Ксенія Мішонова,

- "уповноважена з прав людини у ДНР" Дар'я Морозова,

- політтехнолог та пропагандист Тимофій Сергійцев,

- губернатор Камчатського краю Володимир Солодов.

Щодо Красовського ж зазначалося, що він потрапив під санкції за "підтримку та заохочення військових дій Росії в Україні, підбурювання до насильства щодо українців та підтримку політики російського уряду щодо викорінення української ідентичності".

Йому було присвоєно номер 16020 у відповідному реєстрі, проте виявилося, що раніше його вже було внесено до нього 15 березня 2022 року під номером 14715 як "активіста, журналіста та політолога", директор російськомовного мовлення телеканалу Russia Today.

"Будучи відомим телеведучим у Росії, Антон Красовський надавав підтримку та просував дії та політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України", - вказувалося щодо колишнього вже функціонера RT.

Таким чином, наразі офіційно задокументовані звинувачення влади Великої Британії на адресу Красовського щодо підтримки політики російської влади з викорінення української ідентичності фактично зняті.

Нагадаємо, що звільнено його було після заяви про необхідність топити українських дітей, зроблену в жовтні 2022 року під час спілкування з письменником Сергієм Лук'яненком у відповідь на його спогади про відвідини 1980 року Закарпаття, де місцеві діти заявляли йому про "окупацію України москалями".

Проте жодної іншої відповідальності Красовський на даний момент так і не поніс, а у травні 2023 року навіть підтверджував, що не змінив свою точку зору щодо згаданого питання.

Крім цього, він відомий і низкою інших людиноненависницьких заяв, зокрема закликав у 2021 році топити протестуючих жителів Санкт-Петербурга, закликаючи їх радіти, що при владі в Росії перебуває Володимир Путін, "а не такий, наприклад, м*дила, як я".

У липні 2022 року Красовський заявляв, що Росії в ході окупації України необхідно місцевих дітей "забирати, забирати, забирати - і ці діти будуть нашими, будуть під захистом".

У лютому український суд визнав його винним у публічних закликах до насильницького повалення влади та геноциду, засудивши заочно до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.

18 липня 2023 року Служба безпеки України повідомила про ще одну підозру щодо Красовського у закликах до геноциду саме через заклик топити та спалювати українських дітей.