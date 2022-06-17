Данилов анонсировал указ Зеленского о создании реестра олигархов

Совет национальной безопасности и обороны еще в мае проголосовал на своем заседании за утверждение положения о реестре олигархов. Об этом сообщил в интервью изданию Liga.net секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, соответствующий указ президента о введении решения СНБО в действие должен быть опубликован уже в ближайшее время. Данилов при этом подчеркнул, что сам реестр олигархов "будет обязательно".

"Другое дело - кто в нем будет, как это будет происходить и есть ли у нас сегодня время уделять этому вопросу максимальное внимание. Но мы должны действовать по закону", - отметил он.

При этом он добавил, что говорить о том, помогла ли война провести определенную деолигархизацию Украины, можно будет только после завершения российского вторжения.

"Те люди, которых можно считать олигархами, по-разному себя ведут. Кто-то остался в стране, а кто-то убежал. Кто-то помогает максимально армии, хотя не делает селфи, не рассказывает о каждом автомобиле за 20 тысяч евро, что сам его привез", – указал секретарь СНБО.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о пятом президенте Украины Петре Порошенко, Данилов заявил, что речь идет не только об этом человеке.

"Так же как и когда начали фотографироваться с автоматами – я таких называю "селфистами". Очень раздражает, когда из войны начинают делать политический китч. И таких, к сожалению, много", – добавил он.

Напомним, что инициированный президентом Владимиром Зеленским закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), Верховная Рада приняла еще 23 сентября 2021 года.

Однако 2 ноября Зеленский ветировал закон из-за возникших при его принятии несогласованностей, но уже на следующий день парламент их устранил, а 5 ноября президент подписал закон.

Как прогнозировал Данилов в декабре, СНБО начнет признавать определенных лиц олигархами, внося их в соответствующий реестр, предусмотренный этим законом, 20-25 мая. Однако после российского военного вторжения в Украину тема деолигархизации, в частности реализации указанного закона, фактически исчезла из публичной повестки дня украинской власти.