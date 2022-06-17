Данілов анонсував указ Зеленського щодо створення реєстру олігархів

Рада національної безпеки і оборони ще в травні проголосувала на своєму засіданні за затвердження положення про реєстр олігархів. Про це повідомив у інтерв'ю виданню Liga.net секретар РНБО Олексій Данілов.

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За його словами, відповідний указ президента про введення рішення РНБО в дію має бути опубліковано вже найближчим часом. Данілов при цьому підкреслив, що сам реєстр олігархів "буде обов'язково".

"Інша справа – хто в ньому буде, в який спосіб це буде відбуватись і чи є в нас сьогодні час приділяти цьому питання максимальну увагу. Але ми маємо діяти по закону", – зазначив він.

При цьому він додав, що говорити про те, чи допомогла війна провести певну деолігархізацію України, можна буде лише після завершення російського вторгнення.

"Ті люди, яких можна вважати олігархами, по-різному себе поводять. Хтось залишився у країні, а хтось втік. Хтось допомагає максимально армії, хоча не робить селфі, не розповідає про кожну автівку за 20 тисяч євро, що сам її привіз", – вказав секретар РНБО.

На уточнююче запитання, чи йдеться про п'ятого президента України Петра Порошенка, Данілов заявив, що йдеться не тільки про цю людину.

"Так само як і коли почали фотографуватися з автоматами – я таких називаю "селфістами". Дуже дратує, коли з війни починають робити політичний кіч. І таких, на жаль, багато", – додав він.

Нагадаємо, що ініційований президентом Володимиром Зеленським закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), Верховна Рада прийняла ще 23 вересня 2021 року.

Однак 2 листопада Зеленський ветував закон через неузгодженості, що виникли при його ухваленні, але вже наступного дня парламент їх усунув, а 5 листопада президент підписав закон.

Як прогнозував Данілов у грудні РНБО почне визнавати певніх осіб олігархами, вносячи їх до відповідного реєстру, передбаченого цим законом, 20-25 травня. Однак після російського воєнного вторгнення в Україну тема деолігархізації, зокрема реалізації зазначеного закону, фактично зникла з публічного поряку денного української влади.