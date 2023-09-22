Дело о завладении Коломойским 5,8 миллиарда: арестован экс-руководитель филиала ПриватБанка в Киеве

Бюро экономической безопасности по материалам Службы безопасности Украины сообщило о подозрении бывшему руководителю столичного филиала ПриватБанка, который входил в организованную группу из его сотрудников, которую, как считает следствие, бывший совладелец финучреждения Игорь Коломойский создал в 2013-2014 годах для незаконного завладения 5?8 миллиарда гривен.

Как сообщают БЭБ и СБУ, чтобы завладеть средствами банка, участники группы разработали план, в реализации которого принимал также участие руководитель упомянутого филиала. Злоупотребляя служебным положением и оказывая влияние на подчиненных, он и другие участники группы создали видимость внесения наличных денег в кассу банка, хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

В дальнейшем была подделана вся необходимая документация для того, чтобы фактически принадлежавшие банку средства были зачислены на личный счет Коломойского. После этого они были легализованы посредством пересчета на другие украинские и зарубежные общества.

Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка. Например, за 2020-2023 годы около 25 миллионов евро было перечислено на счета компаний-нерезидентов якобы за оплату юридических услуг.

Руководителю филиала банка сообщили о подозрении в трех преступлениях, в частности в соучастии в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах (часть 2 статьи 27, часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса).

Также ему инкриминируют соучастие в подделке документов на перевод и других средств доступа к банковским счетам, совершенной организованной группой (часть 2 статьи 27, часть 3 статьи 28, часть 2 статьи 200 УК).

Кроме того, его подозревают в соучастии в отмывании имущества, полученного преступным путем, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (часть 2 статьи 27, часть 3 статьи 209 УК). Мужчине уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в сумме 147,6 миллиона гривен.

Напомним, что неделю назад подозрение по делу о фиктивном внесении наличных получил сам Коломойский, которому инкриминируют организацию действий по трем вышеупомянутым статьям УК.

Впрочем, еще 2 сентября бизнесмен был арестован по другому делу - о мошенничестве и легализации в 2013-2020 годах 570 миллионов гривен путем их вывода за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры. Коломойский мог выйти на свободу, внеся залог в 509 миллионов гривен, но не стал этого делать. На данный моммент сумму залога увеличили до 3,9 миллиарда гривен.