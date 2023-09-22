Справа про заволодіння Коломойським 5,8 мільярда: заарештовано екскерівника філії ПриватБанку в Києві

Бюро економічної безпеки за матеріалами Служби безпеки України повідомило про підозру колишньому керівнику столичної філії ПриватБанку, який входив в організовану групу з його співробітників, яку, як вважає слідство, колишній співвласник фінустанови Ігор Коломойський створив у 2013-2014 роках для незаконного заволодіння 5,8 мільярда гривень.

Як повідомляють БЕБ та СБУ, аби заволодіти коштами банку, учасники групи розробили план, в реалізації якого приймав також участь керівник згадуваної філії. Зловживаючи службовим становищем та впливаючи на підлеглих, він та інші учасники групи створили видимість внесення готівки до каси банку, хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

Надалі була підроблена вся необхідна документація для того, аби кошти, які фактично належали банку, були зараховані на особистий рахунок Коломойського. Після цього вони були легалізовані за допомогою перерахунку на інші українські та закордонні товариства.

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку. Наприклад, упродовж 2020-2023 років близько 25 мільйонів євро було перераховано на рахунки компаній-нерезидентів нібито за оплату юридичних послуг.

Керівнику філії банку повідомлено про підозру у трьох злочинах, зокрема в співучасті у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою, в особливо великих розмірах (частина 2 статті 27, частина 5 статті 191 Кримінального кодексу).

Також йому інкримінують співучасть у підробці документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків, вчиненій організованою групою (частина 2 статті 27, частина 3 статті 28, частина 2 статті 200 КК).

Крім цього, його підозрюють у співучасті у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненому організованою групою, в особливо великому розмірі (частина 2 статті 27, частина 3 статті 209 КК). Чоловіку вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу в сумі 147,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, що тиждень тому підозру у справі про фіктивне внесення готівки отримав сам Коломойський, якому інкримінують організацію дій за трьома вищезазначеними статтями КК.

Втім, ще 2 вересня бізнесмен був заарештований у іншій справі - щодо шахрайства та легалізації у 2013-2020 роках 570 мільйонів гривень шляхом їх виводу за кордон з використанням при цьому підконтрольної банківської інфраструктури. Коломойський міг вийти на свободу, внісши заставу в 509 мільйонів гривень, але не став цього робити. Наразі суму застави збільшили до 3,9 мільярда гривень.