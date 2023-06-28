Дуда прибыл с необъявленным визитом в Украину

Президент Польши Анджей Дуда в среду, 28 июня, прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Об этом канцелярия президента Польша сообщила в Twitter.

В Украине польский лидер проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Известно, что, в частности, стороны обсудят намерения россиян совершить теракт на Запорожской АЭС и подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе.

"Президент Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. Разговоры с Президентом Владимиром Зеленским связаны с празднованием Дня Конституции Украины, а также консультациями по текущей ситуации на фронте, в том числе относительно угрозы российского теракта на Запорожской АЭС. Также будет обсуждаться подготовка к июльскому саммиту НАТО", - говорится в сообщении.

В этот же день в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Он планирует обсудить с Зеленским повестку саммита НАТО в Вильнюсе в июле, а также вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском Союзе, помощь Литвы и ЕС Киеву.

Напомним, следующий саммит НАТО состоится 11-12 июля. Зеленский заявлял, что Альянсу следует принять амбициозные решения в отношении Украины.

Известно, что в НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киеву и его заявке на членство. Но любая конкретная дорожная карта для членства все еще остается более отдаленной перспективой.