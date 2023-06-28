Дуда прибув з неоголошеним візитом в Україну

Президент Польщі Анджей Дуда у середу, 28 червня, прибув з неоголошеним візитом до Києва.

Про це канцелярія президента Польщ повідомила в Twitter.

В Україні польский лідер проведе переговори з українськи колегою Володимиром Зеленським. Відомо, що, зокрема, сторони обговорять наміри росіян здійснити теракт на Запорізькій АЕС і підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

"Президент Анджей Дуда перебуває з візитом в Києві. Розмови з Президентом Володимиром Зеленським пов’язані зі святкуванням Дня Конституції України, а також консультаціями щодо поточної ситуації на фронті, у тому числі щодо загрози російського теракту на Запорізькій АЕС. Також обговорюватиметься підготовка до липневого саміту НАТО", — йдеться в повідомленні.

Цього ж дня до Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа. Він планує обговорити з Зеленським порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі в липні, а також питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та ЄС Києву.

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться 11-12 липня. Зеленський заявляв, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із країною.

Відомо, що в НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.