Экзитпол: Токаев победил на выборах президента Казахстана

По данным экзитполлов, на президентских выборах в Казахстане победил действующий лидер государства Касим-Жомарт Токаев, получив 82,45% голосов избирателей. Об этом 20 ноября сообщил международный институт "Открытое общество", передает Zakon.kz.

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Все остальные кандидаты не смогли пересечь даже планку в 4% голосов. Так, после Токаева лучший результат у кандидата от партии "Ауил" Жигули Дайрабаев — 3,33% голосов.

2,54% голосов избирателей получил кандидат от общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден. За кандидата от Республиканского объединения профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" Мейрам Кажикен проголосовало 2,23% избирателей.

Кандидат от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев набрал 2,17% голосов. Кандидат от Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол" Салтанат Турсинбекова получил 2,08% голосов. Графу "Против всех" избрали 5,2% избирателей.

В Центральной избирательной комиссии Казахстана сообщили, что явка избирателей составила 69,43%.

Отметим, что выборы должны были состояться в 2024 году, а парламентские - в 2025 году. Но 1 сентября Токаев объявил досрочные президентские выборы. При этом он предложил установить срок президентских полномочий на 7 лет без права переизбрания.

У переизбранного лидера Казахстана постепенно формируется позиция по поводу российско-украинской войны. В частности, президент Токаев заявил, что его страна не будет признавать так называемые "Л/ДНР". Кроме того, Казахстан не будет нарушать западные санкции против России.

Следует напомнить также, что после вторжения России в Украину Казахстан сделал выводы относительно граничащей страны-агрессора и взялся за усиление обороноспособности государства. В частности, Казахстан увеличил собственный оборонный бюджет на 441 миллиард тенге (918 миллионов долларов).