Екзит-пол: Токаєв переміг на виборах президента Казахстану

За даними екзит-полів, на президентських виборах в Казахстані переміг діючий лідер держави Касим-Жомарт Токаєв, отримавши 82,45% голосів виборців. Про це повідомив міжнародний інститут "Відкрите суспільство", передає Zakon.kz.

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Всі інші кандидати не змогли перетнути навіть планку у 4% голосів. Так після Токаєва найкращий результат у кандидата від партії "Ауил" Жигулі Дайрабаєв — 3,33% голосів.

2,54% голосів виборців отримав кандидат від громадського об'єднання "Національний альянс професійних соціальних працівників" Каракат Абден. За кандидата від Республіканського об'єднання профспілок "Співдружність профспілок Казахстану "Аманат" Мейрам Кажікен – проголосувало 2,23% виборців.

Кандидат від Загальнонаціональної соціал-демократичної партії Нурлан Ауєсбаєв набрав 2,17% голосів. Кандидат від Республіканського громадського об'єднання "Қазақ аналари - дәстүрге жол" Салтанат Турсинбекова отримав 2,08% голосів. Графу "Проти всіх" обрали 5,2% виборців.

У Центральній виборчій комісії Казахстану повідомили, що явка виборців склала 69,43%.

Зазначимо, що вибори мали відбутися у 2024 році, а парламентські — у 2025 році. Але 1 вересня Токаєв оголосив дострокові президентські вибори. При цьому він же запропонував встановити термін президентських повноважень на 7 років без права переобрання.

У переобраного лідера Казахстану поступово формується позиція щодо російсько-української війни. Зокрема, президент Токаєв заявив, що його країна не визнаватиме так звані "Л/ДНР". Крім того, Казахстан не порушуватиме західні санкції проти Росії.

Варто нагадати також, що після вторгнення Росії в Україну Казахстан зробив висновки щодо країни-агресора, з якою межує, та взявся за посилення обороноздатності держави. Зокрема, Казахстан збільшив власний оборонний бюджет на 441 мільярд тенге (918 мільйонів доларів).