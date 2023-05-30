ЕС ввел первые санкции за дестабилизацию Молдовы: кто под них попал, кроме беглых олигархов Плахотнюка и Шора

Европейский союз 30 мая ввел санкции против первых пяти лиц за "действия, дестабилизирующие Молдову". Как свидетельствует решение, опубликованное в официальном журнале ЕС, среди них оказался скрывающийся ныне от молдавского правосудия олигарх и бывший депутат парламента Молдовы, бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк. Указано, что он также может скрываться под именами Владимир Улинич и Владимир Новак.

"Плахотнюк является фигурантом многочисленных уголовных дел в Молдове, связанных с хищением госсредств и их незаконным выводом из Молдовы. Его обвиняют по делу о банковское мошенничестве (краже в 2014 году из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială 1 миллиарда долларов - Delo.ua), экономические последствия которого до сих пор сказываются на стране. Он также находится под следствием за подкуп бывшего президента мешком наличных в обмен на политические услуги", - говорится в обосновании введения санкций.

По мнению инициаторов решения, своими серьезными финансовыми нарушениями в отношении госсредств и несанкционированного вывода капитала Плахотнюк несет ответственность за реализацию политики, подрывающей и угрожающей демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в Молдове.

Также под европейские санкции попал бизнесмен и лидер партии "Шор", бывший мэр Оргеева Илан Шор, имеющий также израильское гражданство и, по данным СМИ, скрывающийся в Израиле. Утверждается, что партия Шора занималась оплатой и обучением лиц с целью провоцирования беспорядков в ходе протестов в Молдове.

13 апреля 2023 года Апелляционный суд Кишинева заочно приговорил Шора за мошенничество и отмывание денег по упомянутому делу о "краже миллиарда" к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества на 254 миллиона евро.

Указано, что по мнению властей Молдовы, "средства от этого крупномасштабного банковского мошенничества и связей с коррумпированными олигархами и московскими структурами использовались и продолжают использоваться для искусственного создания политических волнений в стране".

Кроме того, санкции ЕС введены против российского бизнесмена, сына бывшего генерального прокурора РФ Игоря Чайки, которого называют ответственный за финансирование проектов Федеральной службы безопасности России, направленных на дестабилизацию Молдовы. Отмечается, что он "играл роль российского "кошелька", направляя деньги в активы ФСБ в Молдове, чтобы поставить страну под контроль Кремля".

Также в список попала заместитель главы партии "Шор" и депутат парламента Молдовы Марина Таубер, также проходящая обвиняемой по делу о "краже миллиарда" и находящаяся под следствием по двум уголовным делам в Молдове, связанным с незаконным финансированием от организованной преступной группы и фальсификацией отчета о финансировании партии "Шор".

Указано, что помимо совершения финансовых преступлений, она была в числе главных организаторов акций протеста "Движения для народа", частью которого является партия "Шор", в ходе которых фиксировалось насилие и потасовки между полицией и демонстрантами.

Пятым фигурантом санкций стал бывший заместитель главы генерального комиссариата молдавской полиции и лидера партии "Строим Европу дома" (PACE) Георгий Кавкалюк.

"Он известен тем, что вместе с Шором организовал и участвовал в насильственных протестах в октябре 2022 года. Использовал связи в Генеральном инспекторате полиции для вербовки бывших сотрудников полиции и создания военизированной группы для "защиты" агрессивных демонстрантов от властей Молдовы. В этом контексте он основал так называемое "теневое правительство" с целью замены демократически избранного правительства Молдовы", - указано в обосновании.

Помимо этого, ЕС внес еще двух человек в санкционный список, касающийся действий, подрывающие или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В частности, это лидер Партии регионов Молдовы Александр Калинин, ездивший, как отмечено, на оккупированные Россией территории Украины и оказывавший поддержку российским вооруженным силам и в целом поддерживающий войну против Украины.

Кроме того, в список попал и Григорий Карамалак, контролирующий российский фонд Ifavis, через который "занимается организацией патриотических и спортивных мероприятий" на оккупированных территориях на востоке Украины при поддержке оккупационных властей.

Кроме того, он является помощником российского сенатора от Курской области Александра Брыксина. И Карамалак, и Калинин имеют как молдавское, так и российское гражданство. Всего же теперь в указанном санкционном списке, формирующимся Евросоюзом с 2014 года, 1501 человек.

В свою очередь, президент Молдовы Майя Санду в своем Twitter положительно отреагировала на введение санкций против упомянутых лиц.

"Молдова не одинока в своих усилиях по обеспечению безопасности и стабильности в стране. Я приветствую решение ЕС ввести санкции против тех, кто ставит под угрозу нашу демократию, стабильность и безопасность. Вместе мы обеспечим сильное и процветающее будущее Молдовы", - заявила она.

Напомним, что новый санкционный режим, связанный с попытками дестабилизации ситуации в Молдове, Евросоюз утвердил 28 апреля, однако тогда в этот список еще никого не вносили.

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