Кабмин назначил новым главой Госспецсвязи командира роты ударных дронов

Кабинет министров назначил главой Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Мироненко. Как отмечают в самом ведомстве, он военнослужащий, командовавший ударной ротой беспилотников на Запорожском направлении.

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"Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров дал задачу в соответствии с обязательными процедурами провести аудит работы Госспецсвязи. Новый глава анонсировал, что в ближайшее время представит план развития ГСССЗИ", - говорится в сообщении.

Опыт нового руководителя Госспецсвязи

В службе указывают, что новый руководитель имеет опыт корпоративного управления, глубоко разбирается в тематике БПЛА. В 2019 году он присоединился к Силам территориальной обороны ВСУ, в течение 2019-2020 годов проходил обучение, в частности, на Яворовском полигоне, а с начала полномасштабного вторжения России оборонял Киев в составе 112-й отдельной бригады территориальной обороны.

Позже Мироненко вступил в должность заместителя начальника штаба 129-го батальона 112-й бригады, после чего возглавил отдел по работе с добровольческими формированиями территориальных общин 112-й бригады.

Новый глава Госспецсвязи учился в 1994–2000 годах в Международном научно-техническом университете имени Юрия Бугая, получив степень бакалавра по специальности "Менеджмент" и степень магистра по специальности "Международная экономика".

Карьеру он начинал в банковской сфере, занимал руководящие должности, в частности, в структурных подразделениях Правэкс Банка и УкрСиббанка. Обрел опыт в сферах управления финансами, производства и управления персоналом.

В 2008-2010 годах Мироненко работал финансовым директором концерна "Стирол" (Горловка Донецкой области), который занимается производством удобрений и азотных соединений, а в 2010-2015 годах являлся генеральным директором ООО "Даймонд Сфир Групп", которое осуществляло деятельность в сфере IT, логистики, строительства и аграрного хозяйства.

Кроме того, с 2014 года он был директором, а с 2016 по октябрь 2023 года – председателем правления Института общественно-экономических исследований – неправительственного аналитического центра, сопровождающего реформы в Украине.

Почему уволили предыдущего главу ГСССЗИ

Напомним, что 20 ноября, Национальное антикоррупционное бюро разоблачило организованную группу, в состав которой входило руководство Госспецсвязи, на завладении государственными средствами в сумме более 62 миллионов гривен, которые были фактически "сэкономлены" при закупке программного обеспечения по завышенной, как считает следствие, цене.

Подозреваемыми по делу стали глава ведомства Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жора, а также гендиректор и сотрудник госпредприятия "Украинские специальные системы", владелец группы компаний-поставщика ПО и еще один его сотрудник.

Щиголя уволили еще в день объявления подозрения, после чего отправили под стражу с возможностью выхода под залог в 25 миллионов гривен. 24 ноября стало известно, что экс-глава госслужбы вышел из-под ареста, внеся упомянутую сумму.