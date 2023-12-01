Кабмін призначив новим головою Держспецзв’язку командира роти ударних дронів

Кабінет міністрів призначив головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрія Мироненка. Як зазначають у самому відомстві, він є військовослужбовцем, що командував ударною роти безпілотників на Запорізькому напрямку.

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"Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров дав завдання відповідно до обовʼязкових процедур провести аудит роботи Держспецзв’язку. Новий голова анонсував, що найближчим часом представить план розвитку ДССЗЗІ", - йдетьс в повідомленні.

Досвід нового очільника Держспецзв'язку

У службі вказують, що новий керівник має досвід корпоративного управління, глибоко розуміється на тематиці БПЛА. В 2019 році він долучився до Сил територіальної оборони ЗСУ, протягом 2019-2020 років проходив навчання, зокрема, на Яворівському полігоні, а від початку повномасштабного вторгнення Росії обороняв Київ у складі 112-ї окремої бригади територіальної оборони.

Пізніше Мироненко обійняв посаду заступника начальника штабу 129-го батальйону 112-ї бригади, після чого очолив відділ по роботі з добровольчими формуваннями територіальних громад 112-ї бригади.

Новий голова Держспецзв’язку навчався в 1994–2000 роках у Міжнародномуу науково-технічному університеті імені Юрія Бугая, здобувши ступінь бакалавра за спеціальністю "Менеджмент" і ступінь магістра за спеціальністю "Міжнародна економіка".

Кар’єру він розпочинав у банківській сфері, обіймав керівні посади, зокрема, в структурних підрозділах Правекс Банку та Укрсиббанку. Здобув досвід у сферах управління фінансами, виробництва та управління персоналом.

В 2008-2010 роках Мироненко працював фінансовим директором концерну "Стирол" (Горлівка Донецької області), який займається виробництвом добрив і азотних сполук, а в 2010-2015 роках був генеральним директором ТОВ "Даймонд Сфір Груп", яке провадило діяльність у сфері ІТ, логістики, будівництва, аграрного господарства тощо.

Крім того, з 2014 року він був директором, а з 2016 до жовтня 2023 року – головою правління Інституту суспільно-економічних досліджень – неурядового аналітичного центру, що супроводжує реформи в Україні.

Чому звільнили попереднього голову ДССЗЗІ

Нагадаємо, що 20 листопада, Національне антикорупційне бюро викрило організовану групу, до складу якої входило керівництво Держспецзв'язку, на заволодінні державними коштами у сумі понад 62 мільйонів гривень, які були фактично "зекономлені" при закупівлі програмного забезпечення за завищеною, як вважає слідство, ціною.

Підозрюваними у справі стали голова відомства Юрій Щиголь та його заступник Віктор Жора, а також гендиректор та співробітник держпідприємства "Українські спеціальні системи", власник групи компаній-постачальника ПЗ та один його працівник.

Щиголя звільнили ще в день оголошення підозри, після чого відправили під варту з можливістю виходу під заставу в 25 мільйонів гривень. 24 листопада стало відомо, що ексголова держслужби вийшов з-під арешту, внісши згадану суму.