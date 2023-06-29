Кандидат в президенты США приехал в Украину с неанонсированным визитом: почему это важно

Бывший вице-президент Майк Пенс неожиданно посетил Украину и планирует провести встречу с президентом Владимиром Зеленским. Он стал первым кандидатом в президенты США от Республиканской партии, который приехал в Киев.

Об этом сообщает NBC News.

Он заявил о своей поддержке Украины, дав понять, что США должны играть ведущую роль в борьбе Киева против России.

Американский канал отмечает, что решение Пенса посетить Украину в период контрнаступления ВСУ и недавнего мятежа в РФ ставит его в уникальное положение среди Республиканской партии. "Партии, где когда-то доминировали "ястребы", выступавшие против роста российского влияния, но теперь ее возглавляет человек, неоднократно хваливший президента России Владимира Путина, и чьи сторонники в основном не заинтересованы в поддержке Украины", - поясняет NBC News важность решения кандидата.

Пенс отметил, что для него важно собственными глазами увидеть героизм украинских военных. В частности, известно, что он посетит Мощун, Бучу и Ирпень.

"Это лишь укрепляет мою решимость выполнять свою часть, продолжать призывать к сильной поддержке Америки нашим украинским друзьям и союзникам", - заявил кандидат в президенты США.

В ноябре 2024 года американцы выберут нового президента США. Фактически, кандидаты уже начинают свои предвыборные кампании. Позиция США — страны, которая является лидером по объемам военной помощи Украине, — будет в большой степени зависеть от того, кто выиграет гонку. Хотя, заметим, что в США действуют независимо три ветви власти — судебная, законодательная и исполнительная.

Отметим, что если партия демократов поддерживает помощь Украине, то среди республиканцев уровень несколько ниже. В последнем национальном опросе NBC News 52% избирателей Республиканской партии на первичных выборах сказали, что они "с меньшей вероятностью" отдадут голос за кандидата, который поддерживает увеличение финансирования помощи Украине.

Дональд Трамп, против которого открыли дело о незаконном хранении секретных документов, также планирует побороться за право, чтобы Республиканская партия выдвинула его кандидатуру на выборы. Ранее он назвал решение России признать "ДНР" и "ЛНР" "гениальным".