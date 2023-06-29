Колишній віце-президент Майк Пенс несподівано відвідав Україну та планує провести зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Він став першим кандидатом у президенти США від Республіканської партії, який приїхав в Київ.

Про це повідомляє NBC News.

Він заявив про свою підтримку України, давши зрозуміти, що США повинні відігравати провідну роль у боротьбі Києва проти Росії.

Американський канал зазначає, що рішення Пенса відвідати Україну в період контрнаступу ЗСУ та нещодавнього заколоту в РФ, ставить його в унікальне становище серед Республіканської партії. "Партії, де колись домінували "яструби", які виступали проти зростання російського впливу, але тепер її очолює людина, яка неодноразово хвалила президента Росії Володимира Путіна, і чиї прихильники в основному не зацікавлені у підтримці України", — пояснює NBC News важливість рішення кандидата.

Пенс зазначив, що для нього важливо на власні очі побачити героїзм українських військових. Зокрема, відомо, що він відвідає Мощун, Бучу та Ірпінь.

"Це лише зміцнює мою рішучість виконувати свою частину, продовжувати закликати до сильної підтримки Америки нашим українським друзям і союзникам", — заявив кандидат у президенти США.

У листопаді 2024 року американці виберуть нового президента США. Фактично кандидати вже починають свої предвиборні кампанії. Позиція США — країни, яка є лідером за обсягами військової допомоги Україні, — буде у великій мірі залежати від того, хто виграє перегони. Хоча в США діють незалежно три гілки влади — судова, законодавча і виконавча.

Зауважимо, що якщо загалом партія демократів підтримує допомогу Україні, то серед республіканців рівень дещо нижчий. В останньому національному опитуванні NBC News 52% виборців Республіканської партії на первинних виборах сказали, що вони "з меншою ймовірністю" віддали б голос за кандидата, який підтримує збільшення фінансування допомоги Україну.

Дональд Трамп, проти якого відкрили справу про незаконне зберігання секретних документів, також планує поборотися за право, щоб Республіканська партія висунула його кандидатуру на вибори. Раніше він назвав рішення Росії византи "ДНР" та "ЛНР" "геніальним".