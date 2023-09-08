Китайская певица исполнила "Катюшу" на развалинах драмтеатра в Мариуполе: в МИДе требуют объяснений (ВИДЕО)

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на приезд китайской певицы во временно оккупированный Мариуполь и призвало Китай объяснить цель приезда китайских "гастролеров" и путь их попадания в украинский город.

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"Русские оккупанты притащила в Мариуполь какую-то "известную" оперную певицу из Китая Ван-Фан (такую известную, что даже google о ней ничего не знает) и она спела им посреди руин Драматического Театра "Катюшу". Надеюсь, духу более 600 убитых русскими мариупольцев настолько понравилось, что они будут преследовать ее ужасами всю жизнь. А также надеюсь, что мы увидим реакцию наших пограничников и МИД по поводу незаконного пересечения границы этой дамы", - отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Реакция МИД на это вопиющее событие не заставила себя ждать.

"Исполнение китайской "оперной певицей" Ван-Фан песни "Катюша" на развалинах драмтеатра в Мариуполе, в котором российская армия убила более 600 невинных людей - пример полной моральной деградации" - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

Он отметил, что по имеющейся информации во временно оккупированный город прибыла группа китайских блоггеров.

"Их приезд является незаконным. Он грубо нарушает законодательство Украины, регулирующее пересечение государственной границы иностранцами", - подчеркнул Николенко.

Он напомнил, что Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснения целей пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город.

"МИД Украины инициирует запрет въезда в Украину для всех этих китайских "гастролеров"", - заявил Николенко.

Удар РФ по Драматическому театру в Мариуполе

Среди всех ужасов, развернувшихся в ходе войны России против Украины, бомбардировка страной-агрессором Россией Драматического театра в Мариуполе 16 марта 2022 года — самая смертельная из известных сегодня атак против мирного населения.

Из бомбоубежища вывели около 130 человек, судьба остальных неизвестна .

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко ранее заявлял, что в театре погибли около 300 человек.

В то же время издание Associated Press в своем расследовании говорит, что погибли не менее 600 человек .

В конце мая 2022 года российские оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра в Мариуполе. Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше.

"Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в Драматическом театре", - подчеркнул Андрющенко.