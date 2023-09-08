Китайська співачка виконала "Катюшу" на руїнах драмтеатру в Маріуполі: у МЗС вимагають пояснень (ВІДЕО)

Міністерство закордонних справ України відреагувало на приїзд китайської співачки в тимчасово окупований Маріуполь та закликало Китай пояснити мету приїзду китайських "гастролерів" і шлях їх потрапляння в українське місто.

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"Російські окупанти притягнула в Маріуполь якусь "відому" оперну співачку з Китаю Ван-Фан (таку відому, що навіть google про неї нічого не знає) і вона заспівала їм посеред руїн Драматичного Театра "Катюшу". Сподіваюсь, духу понад 600 вбитих росіянами маріупольців настільки сподобалось, що вони будуть переслідувати її жахами все життя. А також сподіваюсь, що ми побачимо реакцію наших прикордонників та МЗС щодо незаконного перетину кордону цією пані", - зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Реакція МЗС на цю кричущу подію не забарилася.

"Виконання китайською "оперною співачкою" Ван-Фан пісні "Катюша" на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей — приклад повної моральної деградації"- йдеться в заяві речника МЗС Олега Ніколенка.

Він зауважив, що за наявною інформацією до тимчасово окупованого міста прибула група китайських блогерів.

"Їхній приїзд є незаконним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями", - наголосив Ніколенко.

Він підкреслив, що Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста.

"МЗС України ініціює заборону в‘їзду до України для всіх цих китайських "гастролерів"", - заявив Ніколенко.

Удар РФ по Драматичному театру в Маріуполі

Серед усіх жахів, що розгорнулися в ході війни Росії проти України, бомбардування країною-агресором Росією Драматичного театру в Маріуполі 16 березня 2022 року — найсмертельніша з відомих на сьогодні атак проти мирного населення.

З бомбосховища вивели близько 130 людей, доля решти невідома .

Мер Маріуполя Вадим Бойченко раніше заявляв, що в театрі загинуло близько 300 людей.

У той же час, видання Associated Press у своєму розслідуванні каже, що загинути могли щонайменше 600 людей.

Наприкінці травня 2022 року російські окупанти завершили розбір завалів та вивіз тіл загиблих із Драматичного театру у Маріуполі. Загиблих поховано під безіменними номерами у братській могилі в Мангуші.

"Тепер ми ніколи не дізнаємося, скільки насправді було вбито громадянських маріупольців російською бомбою у Драматичному театрі", - наголосив Андрющенко.