Кулеба назвал самоубийством отказ НАТО от Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что после окончания войны Украина обязательно должна стать членом НАТО. Если же Североатлантический союз откажется от такого шага, то для европейских союзников это будет самоубийством.

Такое мнение он высказал в интервью изданию Politico.

"По окончании войны для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО, поскольку это означает, что вариант... войны останется открытым", — сказал Кулеба.

По его словам, принятие Украины в НАТО – это единственный способ закрыть двери для будущей российской агрессии против Европы. Только в этом случае Россия больше не посмеет повторить подобную войну.

В интервью Кулеба раскритиковал Германию и другие страны, выступающие против обязательства принятия Украины, предостерегая от результата, подобного саммиту НАТО в Бухаресте 2008 года, когда Берлин и Париж отклонили членство Украины и Грузии в НАТО.

"Не повторяйте ошибку, которую совершила канцлер Меркель в Бухаресте в 2008 году, когда она резко выступала против любого прогресса на пути к членству Украины в НАТО", – сказал он.

Украина стремится получить от оборонного альянса обязательства по своим стремлениям к НАТО, но ряд союзников утверждают, что серьезная дискуссия по Украине в НАТО может состояться только после того, как российские войска больше не будут на ее территории.

Комментарии Кулебы прозвучали в преддверии саммита НАТО, который состоится 11-12 июля. Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения касательно отношений с Украиной.

В свою очередь СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для вступления все еще остается более отдаленной перспективой.

Посол США в НАТО Джулианна Смит указывала, что западные союзники вряд ли пригласят Украину присоединиться к Альянсу во время войны, однако они все еще обсуждают формулировки, чтобы засвидетельствовать свою преданность Киеву.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на саммите в Вильнюсе не будет обсуждаться приглашение Украины в Альянс.