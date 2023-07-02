Кулеба назвав самогубством відмову НАТО від України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що після закінчення війни Україна обов'язково повинна стати членом НАТО. Якщо ж Альянс відмовиться від такого кроку, то для європейських союзників це буде самогубством.

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню Politico.

"Після закінчення війни для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО, оскільки це означатиме, що варіант... війни залишиться відкритим", — сказав Кулеба.

За його словами, прийняття України до НАТО - це єдиний спосіб закрити двері для майбктньої російської агресії проти Європи. Лише в цьому випадку Росія більше не посміє повторити таку війну.

В інтерв’ю Кулеба розкритикував Німеччину та інші країни, які виступають проти зобов’язання прийняття України, застерігши від результату, подібного до саміту НАТО в Бухаресті 2008 року, коли Берлін і Париж відхилили членство України та Грузії в НАТО.

"Не повторюйте помилку, яку зробила канцлер Меркель у Бухаресті в 2008 році, коли вона різко виступала проти будь-якого прогресу на шляху до членства України в НАТО", – сказав він.

Україна прагне отримати від оборонного альянсу зобов’язання щодо своїх прагнень до НАТО, але низка союзників стверджують, що серйозна дискусія щодо України в НАТО може відбутися лише після того, як російські війська більше не будуть на її території.

Коментарі Кулеби прозвучали напередодні саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня. Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною.

Своєю чергою ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

Пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт вказувала, що західні союзники навряд запросять Україну приєднатися до Альянсу під час війни, однак вони все ще обговорюють формулювання, щоб засвідчити свою відданість Києву.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що на саміті у Вільнюсі не буде обговорюватися запрошення України до Альянсу.