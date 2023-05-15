Оппозиционер идет нога в ногу с Эрдоганом: в Турции ожидается второй тур выборов

В Турции после подсчета 99,38% голосов избирателей действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган не смог преодолеть отметку в 50% плюс один голос - он набрал 49,42%. Это означает, что, похоже, в стране пройдет второй тур 28 мая 2023 года.

Об этом сообщает CNN.

Кылычдароглу, который получил 44,99% голосов, приветствовал перспективу второго тура голосования, заявив, что его партия победит.

Политическое влияние Эрдогана стало ослабевать после того, как в стране инфляция резко ускорилась, к тому же произошло мощное землетрясение, что еще больше ударило по экономике. После этого, как отмечается, впервые оппозиция Турции объединилась вокруг единого кандидата Киличдароглу, представляющего предвыборную коалицию из шести оппозиционных партий.

Политологи ожидают, что Эрдоган "не отдаст власть без борьбы": даже если оппозиционному кандидату удастся выйти вперед, действующий президент, вероятно, будет оспаривать результаты.

При этом Эрдоган накануне выборов заявлял, что уверен, что наберет 50% плюс один голос, чего было бы достаточно для уверенной победы.

Турция - член НАТО, имеющий вторую по численности армию в альянсе, - в последние годы укрепила свои связи с Россией. В 2019 году страна даже закупила у РФ оружие вопреки США.

В то же время Эрдоган заявлял, что он является "приверженцем мира" и несколько раз даже пытался организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского с Путиным.

Киличдароглу считается продемократическим кандидатом. Он также недавно обвинял Россию в распространении сговора и фейков перед голосованием в Турции.