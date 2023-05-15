Опозиціонер йде нога в ногу з Ердоганом: у Туреччині очікується другий тур виборів

В Туреччині після підрахунку 99,38% голосів виборців чинний президент Реджеп Таїп Ердоган не зміг подолати позначку в 50% плюс один голос — він набрав 49,42%. Це означає, що, схоже, в країні відбудеться другий тур 28 травня 2023 року.

Про це повідомляє CNN.

Кілічдароглу, який отримав 44,99% голосів, привітав перспективу другого туру голосування, заявивши, що його партія переможе.

Політичний вплив Ердогана почав слабшати після того, як в країні інфляція різко пришвидшилась, на додачу стався потужний землетрус, що ще більше вдарило по економіці. Після цього, як зазначається, вперше фракційна опозиція Туреччини об’єдналася навколо єдиного кандидата Киличдароглу, який представляє передвиборчу коаліцію з шести опозиційних партій.

Політологи очікують, що Ердоган "не віддасть владу без боротьби": навіть якщо опозиційному кандидату вдасться вийти вперед, чинний президент, ймовірно, буде оскаржувати результати.

Водночас Ердоган напередодні виборів заявляв, що впевнений, що набере 50% плюс один голос, чого було б достатньо для впевненої перемоги.

Туреччина — член НАТО, який має другу за чисельністю армію в альянсі, — останніми роками зміцнила свої зв’язки з Росією. У 2019 році країна навіть закупила в РФ зброю всупереч США.

Водночас Ердоган заявляв, що він є "прибічником миру" та декілька разів навіть намагався організувати зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним.

Киличдароглу вважається продемократичним кандидатом. Він також нещодавно звинувачував Росію у поширенні змови і фейків перед голосуванням в Туреччині.