Поддержка Украины Западом зависит от ситуации на поле боя, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте влияет на решение партнеров поддерживать украинцев. Запад обещает быть с Киева столько, сколько нужно, но нужно понимать, что все зависит от позиций украинских сил.

Об этом глава государства заявил на брифинге на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Я сегодня на саммите видел поддержку от США, Германии, Франции, Польши, не все страны называю, но все лидеры заверили меня, а значит, заверили наш народ и военных, что будут помогать и поддерживать нас столько, сколько нужно. Но все это зависит и от того, какие действия будут у нас на поле боя", - сказал гарант.

Он отметил, что от событий на фронте также зависит мотивация внутри страны. Для победы нужна не только поддержка партнеров, но и понимание украинцев, к чему мы идем.

"Мы не можем стоять на месте и считать, что нас десятилетиями будет кто-то поддерживать. Поэтому желаю нам всем успеха в этой борьбе. Я уверен, что должен быть положительный результат", – добавил президент Зеленский.

Напомним, по итогам первого дня саммита члены НАТО решили только отменить ПДЧ для Украины. Сроки вступления в альянсе не могут назвать. Комментируя заявление Зеленского о том, что такая позиция абсурдна, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что "НАТО никогда не давала более сильных обещаний, чем сейчас".

На следующий день страны "Большой семерки" утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности. Зеленский отметил, что важно, что в документ включили фразу "гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО".