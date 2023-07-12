Підтримка України Заходом залежить від ситуації на полі бою, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті впливає на рішення партнерів підтримувати українців. Захід обіцяє бути з Києвом стільки, скільки потрібно, але важливо розуміти, що все залежить від позицій українських сил.

Про це голова держави заявив під час брифінгу на саміті НАТО у Вільнюсі, що транслював телемарафон.

"Я сьогодні на саміті бачив підтримку від США, Німеччини, Франції, Польщі, не всі країни називаю, але всі лідери запевнили мене, а значить запевнили наш народ та військових, що будуть допомагати та підтримувати нас стільки, скільки потрібно. Але все це залежить і від того, які дії будуть у нас на полі бою", — сказав гарант.

Він зауважив, що від подій на фронті також залежить мотивація всередині країни. Для перемоги потрібна не лише підтримка партнерів, а й розуміння серед українців, до чого ми йдемо.

"Ми не можемо стояти на місці і вважати, що нас десятиліття буде хтось підтримувати. Тому бажаю нам всім успіху в цій боротьбі. Я впевнений, що має бути позитивний результат", - додав президент Зеленський.

Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту члени НАТО вирішили лише скасувати ПДЧ для України. Термінів вступу в альянсі не можуть назвати. Коментуючи заяву Зеленського про те, що така позиція абсурдна, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що "НАТО ніколи не давала більш сильні обіцянки, ніж зараз".

Наступного дня країни "Великої сімки" затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки. Зеленський зауважив, що важливо, що в документ включили фразу "гарантії безпеки для України на шляху до НАТО".