Путина арестуют, если он приедет в Австрию — Минюст страны

Федеральное министерство юстиции Австрии заявило, что страна готова выполнить решение Международного уголовного суда (МКС) и арестовать лидера страны-агрессора Владимира Путина в случае его появления на австрийской территории.

Об этом ведомство сообщило "Укринформу".

В Минюсте подчеркнули, что ни один глава государства не имеет иммунитета перед МКС или другим судом.

"Австрия является участницей Римского устава. Это означает, что Австрия, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать с МКС: ордера на арест, выданные Судом, должны выполняться, а разыскиваемые Судом лица должны быть арестованы", — отметили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что в 2019 году по делу в отношении президента Судана Омара аль-Башира МКС уже доказал, что каждый преступник должен предстать перед судом, кем бы он ни был.

"Никто не стоит над законом, что конкретно означает, что каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть", - подчеркнули в ведомстве.

Заметим, что канцлер Австрии Карл Нагаммер – один из немногих международных лидеров, посещавший Россию с рабочим визитом во время полномасштабной войны. Кроме того, в МИДе страны заявляли, что Россия "всегда будет оставаться важной для Европы и думать иначе было бы заблуждением". В ведомстве утверждали, что хотя Австрия и ослабит связи с РФ, это не может произойти мгновенно и полностью.

Напомним, что 17 марта МКС выдал ордер на арест Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ. За пределами России Путин должен быть арестован и передан в суд. В то же время, не все страны готовы выполнять решения суда. Некоторые обращаются за юридическими консультациями.