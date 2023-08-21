США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь

США призывают американских граждан немедленно покинуть Беларусь через границы с Литвой или Латвией или же авиатранспортом. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном посольством США в Беларуси 21 августа.

"Граждане США в Беларуси должны немедленно покинуть страну. Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Беларуси. Не выезжайте в Россию или Украину", - сказано в нем.

Диппредставительство напоминает, что 18 августа власти Литвы уже закрыли два пограничных перехода с Беларусью - "Тверечюс/Видзы" и "Шумскас/Лоша". Потому сейчас остаются открытыми лишь четыре КПП - "Лаворишкес/Котловка", "Мядининкай/Каменный Лог", "Райгардас/Привалки" и "Шальчининкай/Бенякони".

Также американские власти обращают внимание, что правительства Польши, Литвы и Латвии недавно заявили, что возможно дальнейшее полное закрытие пограничных переходов с Беларусью.

Они также призывают не въезжать в Беларусь - ввиду того, что местные власти продолжают способствовать нападению России на Украину и наращиванию российских вооруженных сил в Беларуси, а также из-за риска произвольного применения местных законов и задержания при ограниченных возможностях реакции на это посольства США, также якобы существующей возможности массовых беспорядков в Беларуси.

Что происходит вокруг ситуации с границей Беларуси со странами НАТО

При этом подобное объявление публиковалось и в разделе сайта Государственного департамента США, посвященного рекомендациям к поездкам, еще 26 июля, перед тем, как было объявлено, что Польша, Латвия и Литва закроют границы с Беларусью в случае угрозы со стороны российской частной военной компании "Вагнер". Отметим также, что Латвия с 15 августа мобилизовала дополнительные силы пограничников для контроля границы с Беларусью.

Ранее же украинский Центр национального сопротивления заявлял, что "Вагнер" ищет среди белорусских военных наемников, готовых воевать против Литвы и Польши, а фактический руководитель Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что находящиеся на территории его страны после неудачного мятежа в России "вагнеровцы" "просятся на экскурсию в Варшаву и Жешув", однако вскоре охарактеризовал эти свои слова как шутку.

В свою очередь, 1 августа два белорусских вертолета, которые проводили обучение вблизи границы, нарушили воздушное пространство Польши. Пересечение границы происходило в районе Беловежи на очень низкой высоте, что затрудняло обнаружение радарными системами.

На днях же ЦНС сообщил, что Погранкомитет Беларуси закупил у России системы наблюдения типа "Муром-П" и "Муром-М", а также станции радиоэлектронной борьбы и начал обустраивать ими границу.

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