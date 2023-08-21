США закликали своїх громадян негайно виїхати з Білорусі

США закликають американських громадян негайно залишити Білорусь через кордони з Литвою чи Латвією або авіатранспортом. Про це йдеться у попередженні, опублікованому посольством США у Білорусі 21 серпня.

"Громадяни США в Білорусі повинні негайно залишити країну. Розгляньте можливість виїзду через прикордонні переходи, що залишилися з Литвою і Латвією, або літаком. Громадянам США не дозволяється в'їжджати до Польщі по суші з Білорусі. Не виїжджайте в Росію чи Україну", - сказано в ньому.

Диппредставництво нагадує, що 18 серпня влада Литви вже закрила два прикордонні переходи з Білоруссю - "Тверечюс/Відзи" та "Шумскас/Лоша". Тому зараз залишаються відкритими лише чотири КПП - "Лаворішкес/Котлівка", "Мядінінкай/Кам'яний Лог", "Райгардас/Привалки" та "Шальчінінкай/Беняконі".

Також американська влада звертає увагу, що уряди Польщі, Литви та Латвії нещодавно заявили, що в подальшому можливе повне закриття прикордонних переходів з Білоруссю.

Вони також закликають не в'їжджати до Білорусі - через те, що місцева влада продовжує сприяти нападу Росії на Україну та нарощуванню російських збройних сил у Білорусі, а також через ризик довільного застосування місцевих законів та затримання при обмежених можливостях реакції на це посольства США, а також через нібито існуючу можливість масових заворушень у Білорусі.

Що відбувається навколо ситуації із кордоном Білорусі з країнами НАТО

При цьому подібне оголошення публікувалося і в розділі сайту Державного департаменту США, присвяченого рекомендаціям до поїздок, ще 26 липня, перед тим, як було оголошено, що Польща, Латвія та Литва закриють кордони з Білоруссю у разі загрози з боку російської приватної військової компанії "Вагнер". Зазначимо також, що Латвія з 15 серпня мобілізувала додаткові сили прикордонників для контролю кордону з Білоруссю.

Раніше ж український Центр національного опору заявляв, що "Вагнер" шукає серед білоруських військових найманців, готових воювати проти Литви та Польщі, а фактичний керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що "вагнерівці", які перебувають на території його країни після невдалого заколоту в Росії, "просяться на екскурсію до Варшави та Жешува", проте незабаром охарактеризував ці свої слова як жарт.

У свою чергу, 1 серпня два білоруські вертольоти, які проводили навчання поблизу кордону, порушили повітряний простір Польщі. Перетин кордону відбувався в районі Біловежі на дуже низькій висоті, що ускладнювало виявлення радарних систем.

Днями ж ЦНС повідомив, що Прикордонний комітет Білорусі закупив у Росії системи спостереження типу "Муром-П" та "Муром-М", а також станції радіоелектронної боротьби і почав облаштовувати ними кордон.

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