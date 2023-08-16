У Латвії відкликають з відпусток прикордонників та посилюють охорону кордону: що сталося

Державна прикордонна охорона Латвії повідомила, що з 15 серпня мобілізує додаткових прикордонників з метою посилення контролю на ділянці кордону з Білоруссю.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби Латвії.

Зазначається, що відомство перестало надавати відпустки співробітникам, а також викликала на роботу тих, хто перебував у відпустці.

"Наразі щорічні відпустки співробітників Державної прикордонної служби призупинені, а офіцери, які перебувають у відпустках, із них відкликані", – йдеться в повідомленні.

Рішення щодо мобілізації прикордонників було прийнято через "різке зростання гібридної загрози на латвійсько-білоруському кордоні за останній день.

У відомстві зазначили, що 14 серпня 96 людей намагалися незаконно перетнути кордон (проти 76 осіб протягом 13 серпня. При цьому, Держприкордонслужба наголосила, що влада Білорусі активніше бере участь "в організації потоку нелегальних мігрантів".

Також прикордонники запросили додаткову підтримку у національних збройних сил та державної поліції.

Як повідомив виданню LSM голова Держприкордонслужби Латвії Гунтіс Пуятс, збройні сили погодилися надати додаткові ресурси. У збройних силах Латвії підтвердили, що допомагатимуть прикордонникам припиняти спроби нелегальної міграції.

"Вагнерівці" в Білорусі погрожують провокаціями на кордоні

Нагадаємо, Польща, Литва та Латвія планують спільно прийняти рішення про закриття своїх кордонів із Білоруссю, якщо на їхньому кордоні відбудуться провокації за участю групи “Вагнера”.

"Вагнерівці", які навчають військовослужбовців збройних сил Республіки Білорусь, готові приймати вояк до лав ПВК, але однією з умов контракту є готовність до участі в бойових діях на території сусідніх держав, зокрема Польщі, Латвії та Литви.

23 липня Олександр Лукашенко заявив, що бойовики ПВК "Вагнер", які перебувають у Білорусі після спроби заколоту в РФ, "напрягають" його і хочуть на "екскурсію у Варшаву і Жешув".

"Нас почали "напрягати" вагнерівці. Просяться на захід: "Дозвольте нам!" Я говорю: "Вам навіщо на захід туди?". Ми ж контролюємо, що відбувається. "Ну, сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува", – розповідав він.

Кілька днів потому український Центр нацспротиву повідомив, що в район Сувальського коридору прибули 100 "вагнерівців" для організацій провокацій на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою. За даними Центру, під виглядом білоруських службовців бойовики планують супроводжувати біженців у спробах перетнути кордон.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також сказав про наявність такої інформації, назвавши це "кроком до подальшого гібридного нападу на польську територію".

1 серпня два білоруські гелікоптери, які проводили навчання поблизу кордону порушили повітряний простір Польщі. Перетин кордону відбувався в районі Біловежі на дуже низькій висоті, що ускладнювало виявлення радарними системами.

10 серпня група осіб, пов'язаних з ПВК "Вагнер", влаштувала імітацію прибуття своїх вояк на кордон з Польщею з метою розтягнути польські війська вздовж всього кордону. Близько 250 бойовиків виконували різні маневри вздовж кордону.