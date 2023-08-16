В Латвии отзывают из отпусков пограничников и усиливают охрану границы: что произошло

Государственная пограничная охрана Латвии сообщила, что с 15 августа мобилизует дополнительных пограничников для усиления контроля на участке границы с Беларусью.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Латвии.

Отмечается, что ведомство перестало предоставлять отпуска сотрудникам, а также вызвало на работу находившихся в отпуске.

"В настоящее время ежегодные отпуска сотрудников Государственной пограничной службы приостановлены, а находящиеся в отпусках офицеры из них отозваны", – говорится в сообщении.

Решение по мобилизации пограничников было принято из-за "резкого роста гибридной угрозы на латвийско-белорусской границе за последний день".

В ведомстве отметили, что 14 августа 96 человек пытались незаконно пересечь границу (против 76 человек в течение 13 августа). При этом, Госпогранслужба подчеркнула, что власти Беларуси активнее участвуют "в организации потока нелегальных мигрантов".

Также пограничники запросили дополнительную поддержку у национальных вооруженных сил и государственной полиции.

Как сообщил изданию LSM глава Госпогранслужбы Латвии Гунтис Пуятс, вооруженные силы согласились предоставить дополнительные ресурсы. В вооруженных силах Латвии подтвердили, что будут помогать пограничникам пресекать попытки нелегальной миграции.

"Вагнеровцы" в Беларуси угрожают провокациями на границе

Напомним, Польша, Литва и Латвия планируют совместно принять решение о закрытии своих границ с Беларусью, если на их границе состоятся провокации с участием группы "Вагнер".

"Вагнеровцы", обучающие военнослужащих вооруженных сил Республики Беларусь, готовы принимать наемников в ряды ЧВК, но одним из условий контракта является готовность к участию в боевых действиях на территории соседних государств, в частности Польши, Латвии и Литвы.

23 июля Александр Лукашенко заявил, что находящиеся в Беларуси боевики ЧВК "Вагнер" после попытки мятежа в РФ , "напрягают" его и хотят на "экскурсию в Варшаву и Жешув".

Несколько дней спустя украинский Центр национальногосопративления сообщил, что в район Сувальского коридора прибыли 100 "вагнеровцев" для организаций провокаций на границе Беларуси с Польшей и Литвой. По данным Центра, под видом белорусских служащих боевики планируют сопровождать беженцев в попытках пересечь границу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также сказал о наличии такой информации , назвав это "шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию".

1 августа два белорусских вертолета, которые проводили обучение вблизи границы, нарушили воздушное пространство Польши. Пересечение границы происходило в районе Беловежи на очень низкой высоте, что затрудняло обнаружение радарными системами.

10 августа группа лиц, связанных с ЧВК "Вагнер", устроила имитацию прибытия своих воинов на границу с Польшей с целью растянуть польские войска вдоль всей границы. Около 250 боевиков выполняли разные маневры вдоль границы.