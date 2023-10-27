Украина надеется, что в переговорах на Мальте примут участие 70 стран

Украина планирует привлечь к переговорам об окончании войны, которые состоятся 28 и 29 октября на Мальте представителей из 70 стран, чтобы обсудить украинскую "формулу мира", отвергая идею о том, что в поддержке Киева союзниками появляются трещины.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что в переговорах примут участие советники по национальной безопасности и министры иностранных дел, чтобы обсудить план президента Владимира Зеленского из 10 пунктов мирного урегулирования.

Переговоры, в которых не участвует Россия, помогут оценить способность Украины и Запада заручиться дальнейшей и более широкой поддержкой, особенно на Глобальном Юге, поскольку конфликт в Израиле доминирует в заголовках иностранных СМИ, перемещая фокус из Киева.

Игорь Жовква, советник Зеленского, сказал, что некоторые страны все еще подтверждают свои планы, но в целом ожидается до 70 стран по сравнению с 43, присутствовавшими на предыдущем раунде в Джидде в августе, и 15, которые посетили Копенгаген в июне.

"Вы можете четко видеть, что количество стран растет по сравнению с Джиддой, и очень важно, что это будут представители всех континентов", — сказал он.

Жовква отказался назвать страны, которые примут участие, сказав, что такая информация может сыграть на руку Москве. На вопрос, пришлет ли Пекин своего эмиссара, он сказал, что Украина работает со многими странами, включая Китай, который во время войны поддерживал тесные экономические и дипломатические связи с Россией, но принял участие в переговорах в Джидде.

Жовква отметил, что Киев все еще преследует цель созвать Глобальный саммит мира в этом году.

"Я не могу предусмотреть дискуссию, но одним из наиболее возможных и желаемых результатов (переговоров на Мальте) будет определение места и дать саммит по формуле мира на уровне глав государств и правительств", - подчеркнул он.

Влияние Израильско-Палестинского конфликта на поддержку Украины

В частном порядке западные официальные лица говорят, что они озабочены тем, что конфликт на Ближнем Востоке помешает стремлению Украины завоевать Глобальный Юг, а также отвлечет внимание дела Украины.

На этой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен тем, что обвинения в двойных стандартах во взглядах Запада на войны в Украине и на Ближнем Востоке могут привести к меньшему количеству голосов в поддержку Украины в ООН.

Реагируя на это, Жовква отметил, что не видит доказательств дипломатических неудач на Глобальном Юге, указав на недавние телефонные разговоры между Зеленским и президентом Турции, наследным саудовским принцем, эмиром Катара и президентом Южной Африки. Он сказал, что планируется больше контактов.

Он также сказал, что не верит, что избрание Майка Джонсона новым спикером Палаты представителей США нанесет удар по жизненно важной военной помощи из Соединенных Штатов.