Україна сподівається, що в переговорах на Мальті візьмуть участь 70 країн

Україна планує залучити до переговорів про закінчення війни, що відбудуться 28 та 29 жовтня на Мальті представників із 70 країн щоб обговорити українську “формулу миру”, відкидаючи ідею про те, що у підтримці Києва союзниками з’являються тріщини.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що у переговорах візьмуть участь радники з національної безпеки та міністри закордонних справ, щоб обговорити план президента Володимира Зеленського з 10 пунктів щодо мирного врегулювання.

Переговори, в яких не бере участі Росія, допоможуть оцінити здатність України та Заходу заручитися подальшою та ширшою підтримкою, особливо на Глобальному Півдні, оскільки конфлікт в Ізраїлі домінує в заголовках іноземних ЗМІ, переміщуючи фокус з Києва.

Ігор Жовква, радник Зеленського, сказав, що деякі країни все ще підтверджують свої плани, але загалом очікується до 70 країн, порівняно з 43, які були присутні на попередньому раунді в Джидді в серпні, і 15, які відвідали Копенгаген у червні.

"Ви можете чітко бачити, що кількість країн зростає порівняно з Джиддою, і дуже важливо, що це будуть представники країн усіх континентів", — сказав він.

Жовква відмовився назвати країни, які візьмуть участь, сказавши, що така інформація може зіграти ну руку Москві. На запитання, чи пришле Пекін свого емісара, він сказав, що Україна працює з багатьма країнами, включаючи Китай, який під час війни підтримував тісні економічні та дипломатичні зв'язки з Росією, але взяв участь у переговорах у Джидді.

Жовква зазначив, що Київ все ще має на меті скликати Глобальний саміт миру цього року.

"Я не можу передбачити дискусію, але одним із найбільш можливих і бажаних результатів (переговорів на Мальті) буде визначення місця та дати саміту щодо формули миру на рівні глав держав і урядів", - наголосив він.

Вплив Ізраїльсько-Палестинського конфлікту на підтримку України

В приватному порядку західні офіційні особи кажуть, що вони стурбовані тим, що конфлікт на Близькому Сході завадить прагненню України завоювати Глобальний Південь, а також відверне увагу від справи України.

Цього тижня верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що він стурбований тим, що звинувачення у подвійних стандартах у поглядах Заходу на війни в Україні та на Близькому Сході можуть призвести до меншої кількості голосів на підтримку України в ООН.

Реагуючи на це, Жовква зауважив, що не бачить доказів дипломатичних невдач на Глобальному Півдні, вказавши на нещодавні телефонні розмови між Зеленським і президентом Туреччини, саудівським наслідним принцом, еміром Катару та президентом Південної Африки. Він сказав, що планується більше контактів.

Він також сказав, що не вірить, що обрання Майка Джонсона новим спікером Палати представників США завдасть удару по життєво важливій військовій допомозі зі Сполучених Штатів.