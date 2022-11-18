Украинские эксперты уже работают на месте падения ракеты в Польше – МИД

Украинских экспертов допустили к месту падения ракеты в Польше, они уже работают на месте инцидента.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украинские эксперты уже работают на месте трагедии в Пшеводове, произошедшей из-за российского ракетного террора против Украины. Я благодарен польской стороне за предоставление им доступа", - отметил он.

Министр подчеркнул, что Украина и Польша будут продолжать сотрудничество в открытом и конструктивном ключе, "как это делают самые близкие друзья" .

Напомним, вечером 15 ноября в приграничном с Украиной районе Польши упали ракеты. Это произошло примерно в то время, когда Россия наносила массированный ракетный удар по всей Украине. Под вражеский огонь попали и граничащие с Польшей области.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты на польской территории во время массированного удара России по Украине было умышленным нападением на Польшу.

Украинская сторона уже официально попросила предоставить доступ к месту взрыва для украинских специалистов. Президент Владимир Зеленский считает, что будет честно, если к месту происшествия допустят и украинцев и призывает дождаться результатов расследования.