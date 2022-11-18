Українські експерти вже працюють на місці падіння ракети у Польщі - МЗС

Українських експертів допустили до місця падіння ракети у Польщі, вони вже працюють на місці інциденту.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Українські експерти вже працюють на місці трагедії у Пшеводові, спричиненій російським ракетним терором проти України. Я вдячний польській стороні за надання їм доступу", - зазначив він.

Міністр наголосив, що Україна та Польща будуть продовжувати співпрацю у відкритому та конструктивному ключі, "як це роблять найближчі друзі".

Нагадаємо, ввечері 15 листопада у прикордонному з Україною районі Польщі впали ракети. Це сталося приблизно в той час, коли Росія завдавала масованого ракетного удару по всій Україні. Під ворожий вогонь потрапили і області, що межують з Польщею.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети на польській території під час масованого удару Росії по Україні було навмисним нападом на Польщу.

Українська сторона вже офіційно попросила надати доступ до місця вибуху для українських фахівців. Президент Володимир Зеленський вважає, що буде чесно, якщо до місця події допустять і українців і закликає дочекатися результатів розслідування.