Украинских экспертов допустили к месту падения ракеты в Польше

Украинских экспертов допустили к месту падения ракеты на территории Польши неподалеку от границы с Украиной.

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Об этом сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

"Еще раз повторяю: Украина не виновата в том, что оборонялась от России и боролась с российскими ракетами. Украинских экспертов допустили к месту происшествия", - написал он в Twitter.

Напомним, вечером 15 ноября в приграничном с Украиной районе Польши упали ракеты. Это произошло примерно в то время, когда Россия наносила массированный ракетный удар по всей Украине. Под вражеский огонь попали и граничащие с Польшей области.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты на польской территории во время массированного удара России по Украине было умышленным нападением на Польшу.

Украинская сторона уже официально попросила предоставить доступ к месту взрыва для украинских специалистов. Президент Владимир Зеленский считает, что будет честно, если к месту происшествия допустят и украинцев и призывает дождаться результатов расследования.