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"Укроборонпром" опровергает информацию о поставках в РФ запчастей для самолетов и вертолетов
Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" опровергает информацию, которую распространил ряд СМИ о том, что с января 2022 года по июль 2023 года российская компания "Авиа ФЭД сервис" импортировала комплектующие для самолетов и вертолетов украинского производства.
Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома" и призвала более тщательно проверять факты.
Согласно сообщению, информация об этом была опубликована в русскоязычном интернет-издании "Важные истории", зарегистрированном в Латвии. Они писали, что "Авиа ФЭД сервис" импортировала запчасти некоторых предприятий, входящих в состав Укроборонпрома. Журналисты указывали, что данная продукция поставлялась через арабские (LINKER) и киргизские ("Бакайторг1") компании.
"Предприятия указаны в сообщениях, - АО "Компания авиационного и ракетно-технического строительства", ГП "ХМЗ "ФЭД" и АО "Киевский завод "Радар" - с 2014 года не работают с указанной компанией из РФ, а также не имели и не имеют контракты с LINKER и "Бакайторг1"", – говорится в официальном сообщении "Укроборонпрома".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В компании добавили, что с началом полномасштабной войны предприятия "Укроборонпром" вообще не экспортировали указанную в материалах продукцию.
Собранные в ходе соответствующей проверки материалы были переданы правоохранительным органам для дальнейшего расследования.
Добавим, как писали "Важные истории", за указанный период Украина вроде бы экспортировала деталей в 370 млн рублей. В их числе были детали для ремонта самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода, запчасти для локационных станций вертолетов Ка-32 производства киевского завода "Радар", детали для ремонта двигателей Ан-24 и Ан-12 производства "Мотор Сич", продукция киевского завода "Артем", Харьковского агрегатного конструкторского бюро, Волчанского агрегатного завода и других.
Украинская "Мотор Сич" по ту сторону баррикады?
В то же время ситуация в отношении "Мотор Сичи" не столь однозначна, поскольку она продавала находившимся под санкциями США и ЕС иранским предприятиям авиационные двигатели. Среди таких компаний была и Design and Manufacturing of Aeroengines, которая, по данным НАПК, причастна к разработке и производству беспилотника Shahed-171.
При этом бывший президент машиностроительного предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил, что является российским агентом. СБУ задержала его в октябре 2022г.
По данным следствия, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.
Также, в ходе следственных действий была установлена причастность высокопоставленного чиновника к препятствованию законной деятельности Сил обороны в пользу страны-агрессора.
Кроме этого, "Схемы" сообщали, что Богуслаев, четырежды избиравшийся депутатом Верховной Рады, еще с 2000 года имеет российское гражданство .