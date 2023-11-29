"Укроборонпром" спростовує інформацію про постачання до РФ запчастин для літаків і вертольотів

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" спростовує інформацію яку поширила низка ЗМІ про те, що з січня 2022 року по липень 2023 року російська компанія "Авиа ФЭД сервис" імпортувала комплектуючі для літаків та гвинтокрилів українського виробництва.

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Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому" і закликала ретельніше перевіряти факти.

Згідно з повідомленням, інформація про це була опублікована у російськомовному інтернет-виданні "Важные истории" яке зареєстровано у Латвії. Вони писали, що "Авиа ФЭД сервис" імпортувала запчастини деяких підприємств, що входять до складу Укроборонпрому. Журналісти вказували, що дана продукція постачалася через арабські (LINKER) та киргизькі ("Бакайторг1") компанії.

"Підприємства зазначені у повідомленнях, – АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного будування", ДП "ХМЗ "ФЕД" і АТ "Київський завод "Радар" – з 2014 року не працюють зі вказаною компанією з РФ, а також не мали та не мають контрактів із LINKER і "Бакайторг1"", - йдеться в офіційному повідомленні "Укроборонпрому".

У компанії додали, що з початком повномасштабної війни підприємства "Укроборонпром" взагалі не експортували зазначену в матеріалах продукцію.

Зібрані під час відповідної перевірки матеріали були передані до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Додамо, як писали "Важные истории", за вказаний період Україна начебто експортувала деталей на 370 млн рублів. Серед них були деталі для ремонту літаків Ан-124 виробництва Харківського машинобудівного заводу, запчастини для локаційних станцій вертольотів Ка-32 виробництва київського заводу "Радар", деталі для ремонту двигунів Ан-24 і Ан-12 виробництва "Мотор Січ", продукція київського заводу "Артем", Харківського агрегатного конструкторського бюро, Вовчанського агрегатного заводу та інших.

Українська "Мотор Січ" по іншу сторону барикади?

В той же час ситуація щодо Мотор Січі не є такою однозначною, оскільки вона продавала іранським підприємствам, які перебували під санкціями США та ЄС, авіаційні двигуни. Серед таких компаній була й Design and Manufacturing of Aeroengines, яка, за даними НАЗК, причетна до розробки й виробництва безпілотника Shahed-171.

При цьому, колишній президент машинобудівного підприємства "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв підтвердив, що є російським агентом. СБУ затримала його у жовтні 2022 року.

За даними слідства, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних гелікоптерів.

Також, в ході слідчих дій було встановлено причетність високопосадовця до перешкоджання законній діяльності Сил оборони на користь країни-агресора.

Окрім цьогою, "Схеми" повідомляли, що Богуслаєв, який чотири рази обирався депутатом Верховної Ради, ще з 2000 року має російське громадянство.