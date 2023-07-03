В МИД Украины анонсировали "жесткую реакцию" на ситуацию с Саакашвили

Грузинские власти заслуживают жесткой реакции Украины из-за отношения к Михеилу Саакашвили. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба ведомства.

По словам дипломата, утром 4 июля посол Грузии будет в МИД, где с ним проведут "жесткий разговор" и он поедет в свою страну.

"Мы считаем, что Грузия должна прекратить издевательство над Михеилом Саакашвили и вернуть его нам, поскольку он является гражданином Украины", – высказался Кулеба.

Напомним, что сегодня, 3 июля, состоялось судебное заседание с участием Саакашвили, к которому он присоединился онлайн и показал свое состояние в заключении.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили во время судебного заседания 3 июля 2023 года. Фото: Daryna Chyzh / Facebook

После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии. Глава государства заявил, что грузинскому дипломату необходимо выразить решительный протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций с Тбилиси.

В 2018 году Тбилисский городской суд вынес два обвинительных приговора по делам против Саакашвили. В частности, его заочно приговорили к трем годам заключения за злоупотребление служебными полномочиями при помиловании четырех чиновников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, осужденных по делу об убийстве банковского служащего Сандро Гиргвлиани. Кроме того, экс-президенту дали шесть лет заключения за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.

Несмотря на действующие приговоры против себя, за несколько дней перед местными выборами 2021 года Саакашвили тайно приплыл в Грузию на судне, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего был задержан в Тбилиси. Против экс-президента открыли еще одно дело, инкриминировав незаконный переход границы, что в Грузии считается тяжким преступлением.

Уже будучи заключенным, политик несколько раз объявлял голодовку. Он настаивает, что его арестовали по политическим обвинениям. А в апреле 2023 года издание Politico опубликовало колонку авторства Саакашвили, где тот заявил, что к нему систематически применяют физическую и психологическую пытку, он имеет более 20 заболеваний, в частности в результате отравления, и теперь умирает.

Недавно действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила выпустить Саакашвили из тюрьмы, надев ему электронный браслет. Также она отмечала, что к нему можно было бы применить другие формы наказания.