У МЗС України анонсували "жорстку реакцію" на ситуацію з Саакашвілі

Грузинська влада заслуговує на жорстку реакцію України через ставлення до Міхеіла Саакашвілі. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає пресслужба відомства.

За словами дипломата, вранці 4 липня посол Грузії буде в МЗС, де з ним проведуть “жорстку розмову” й він поїде до своєї країни.

“Ми вважаємо, що Грузія має припинити знущання з Михеїла Саакашвілі та повернути його нам, оскільки він є громадянином України”, – висловився Кулеба.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 липня, відбулося судове засідання за участі Саакашвілі, до якого він доєднався онлайн і показав свій стан в ув'язненні.

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі під час судового засідання 3 липня 2023. Фото: Daryna Chyzh / Facebook

Після цього президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії. Очільник держави заявив, що грузинськогому дипломату необхідно висловити рішучий протест та запропонували залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій із Тбілісі.

У 2018 році Тбіліський міський суд виніс два обвинувальні вироки у справах проти Саакашвілі. Зокрема, його заочно засудили до трьох років ув'язнення за зловживання службовими повноваженнями під час помилування чотирьох чиновників департаменту конституційної безпеки МВС Грузії, засуджених у справі про вбивство банківського службовця Сандро Гіргвліані. Крім того, експрезиденту дали шість років ув'язнення за організацію нападу на колишнього депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Попри наявність чинних вироків проти себе, за кілька днів перед місцевими виборами 2021 року Саакашвілі таємно приплив до Грузії на судні, вибравшись із порту Поті у вантажівці з молочними продуктами, після чого був затриманий у Тбілісі. Проти експрезидента відкрили ще одну справу, інкримінувавши незаконний перехід кордону, що у Грузії вважається тяжким злочином.

Уже будучи увʼязненим, політик кілька разів оголошував голодування. Він наполягає, що його заарештували за політичними обвинуваченнями. А в квітні 2023 року видання Politico опублікувало колонку за авторством Саакашвілі, де той заявив, що до нього систематично застосовують фізичні та психологічні тортури, він має більше 20 захворювань, зокрема внаслідок отруєння, і тепер помирає.

Нещодавно діюча президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запропонувала випустити Саакашвілі з вʼязниці, надівши йому електронний браслет. Також вона зазначала, що до нього можна було б застосувати інші форми покарання.