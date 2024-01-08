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В Минобороны рассказали, как готовятся к появлению F-16 в Украине
Работа по интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины происходит внутри Украины, а также за рубежом. В Украине идет сложная и кропотливая работа по подготовке инфраструктуры для истребителей и ее защиты, в том числе средствами ПВО.
Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
"Работа по интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины продолжается как внутри Украины, так и в рамках наших совместных с партнерами усилий в рамках деятельности международной Коалиции военно-воздушных сил. Эти процессы проходят одновременно", - отметил Павлюк.
По его словам, Минобороны работает над введением до конца 2024 года "Быстрого трека".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"В его рамках проведена оценка аэродромов для многоцелевых истребителей", - подчеркнул Павлюк.
Он добавил, что также украинские летчики и инженеры проходят обучение на F-16 с августа 2023 по широкому набору программ.
"Внутри Украины идет сложная и кропотливая работа по подготовке инфраструктуры, ее защите, в том числе средствами ПВО и по ряду других вопросов", - подчеркнул Павлюк.
Он отметил, что подготовка на территории Украины проходит в условиях постоянного использования аэродромной инфраструктуры, инженеров и летного персонала для выполнения боевых задач.
Истребители F-16 для Украины
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что Нидерланды начали готовить к передаче в Украину первую партию истребителей F-16, состоящую из 18 самолетов.
Всего Нидерланды готовы предоставить Украине 42 самолета.
Также в Дании началось обучение восьми украинских пилотов управлению такими самолетами.
Отметим, что в Украине пока нет соответствующей инфраструктуры для эксплуатации истребителей F-16. По оптимистическому сценарию поставки самолетов будут в первой половине следующего года, когда пилоты закончат обучение и подготовят аэродромы.