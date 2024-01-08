В Міноборони розповіли, як готуються до появи F-16 в Україні

Робота з інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України відбувається всередині України, а також за кордоном. В Україні триває складна та кропітка робота щодо підготовки інфраструктури для винищувачів та її захисту, в тому числі засобами ППО.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Робота з інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України триває як всередині України, так і в межах наших спільних з партнерами зусиль в рамках діяльності міжнародної Коаліції військово-повітряних сил.Ці процеси відбуваються одночасно", - зазначив Павлюк.

За його словами, Міноборони працює над упровадженням до кінця 2024 року "Швидкого треку".

"В його межах проведено оцінку аеродромів для багатоцільових винищувачів", - наголосив Павлюк.

Він додав, що також українські льотчики та інженери проходять навчання на F-16 з серпня 2023 року за широким набором програм.

"Всередині України триває складна та кропітка робота щодо підготовки інфраструктури, її захисту, в тому числі засобами ППО та з низки інших питань", - підкреслив Павлюк.

Він зауважив, що підготовка на території України відбувається в умовах постійного використання аеродромної інфраструктури, інженерів та льотного персоналу для виконання бойових завдань.

Винищувачі F-16 для України

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським повідомив, що Нідерланди почали готувати до передачі в Україну першу партію винищувачів F-16, яка складатиметься з 18 літаків.

Загалом Нідерланди готові надати Україні 42 літаки.

Також у Данії розпочалося навчання восьми українських пілотів управлінню такими літаками.

Зауважимо, Україна наразі немає відповідної інфраструктури для експлуатації винищувачів F-16. За оптимістичним сценарієм поставки літаків будуть у першій половині наступного року, коли пілоти закінчать навчання та підготують летовища.