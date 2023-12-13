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В РФ начали производить новые ударные дроны "Термит", - ISW
Страна-агрессор РФ начала серийное производство беспилотников "Термит" вертолетного типа, но для Украины они не несут сильной угрозы.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что 12 декабря российские государственные пропагандистские СМИ сообщили, что в РФ наладили производство беспилотников вертолетного типа "Термит".
Дрон вооружен 80-мм ракетами с дальностью увеличения целей до шести километров.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В то же время, украинский военный аналитик Александр Коваленко заявил, что беспилотники "Термит" не угрожают украинским силам.
По его словам, такие дроны больше и медленнее "шахеда", что делает их легкими мишенями для сбивания Силами обороны.
РФ совершенствует ударные дроны
По данным разведки Британии, с середины 2023 года страна-агрессор РФ пытается усовершенствовать иранские ударные дроны типа Shahed, учитывая опыт их применения на войне против Украины.
Так, в конце ноября 2023 года был обнаружен сбитый дрон, оснащенный украинской SIM-картой и 4G-модемом.
Кроме того, некоторые другие ударные дроны были выкрашены в черный цвет, что затрудняет их визуальное обнаружение ночью.
РФ добилась прогресса в производстве собственных "шахедов"
Россия начала производить и применять против Украины собственную версию иранских дронов Shahed-136.
Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что россияне добились прогресса в строительстве завода по производству усовершенствованных иранских дронов-камикадзе в Татарстане. Изготовленными беспилотниками РФ планирует атаковать энергетику Украины.
Украинская разведка сообщала, что при этом изготавливать самостоятельно все детали для беспилотников в РФ еще не могут. Поэтому Россия получает необходимые комплектующие, готовые к сборке, в частности, от Ирана.
Издание The Washington Post сообщало, что завод по производству шахедов в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане к 2025 году планирует выпустить 6 тыс. дронов-камикадзе.