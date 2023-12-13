У РФ почали виробляти нові ударні дрони "Терміт", - ISW

Країна-агресор РФ почала серійне виробництво безпілотників гелікоптерного типу "Терміт", але для України вони не несуть сильної загрози.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, 12 грудня російські державні пропагандистські ЗМІ повідомили, що в РФ налагодили виробництво безпілотників вертолітного типу "Терміт".

Дрон озброєний 80-мм ракетами з дальністю збільшення цілей до шести кілометрів.

Водночас український військовий аналітик Олександр Коваленко заявив, що безпілотники "Терміт" не загрожують українським силам.

За його словами, такі дрони більші та повільніші за "шахеди", що робить їх легкими мішенями для збиття Силами оборони.

РФ вдосконалює ударні дрони

За даними розвідки Британії, з середини 2023 року країна-агресор РФ намагається вдосконалити іранські ударні дрони типу Shahed, враховуючи досвід їхнього застосування на війні проти України.

Так, наприкінці листопада 2023 року було виявлено збитий дрон, який був оснащений українською SIM-картою та 4G-модемом.

Крім того, деякі інші ударні дрони були пофарбовані у чорний колір, що ускладнює їхнє візуальне виявлення вночі.

РФ досягла прогресу у виробництві власних "шахедів"

Росія почала виробляти та застосовувати проти України власну версію іранських дронів Shahed-136.

Супутникові знімки свідчать про те, що росіяни досягли прогресу в будівництві заводу з виробництва вдосконалених іранських дронів-камікадзе у Татарстані. Виготовленими безпілотниками РФ планує атакувати енергетику України.

Українська розвідка повідомляла, що при цьому, виготовляти самостійно всі деталі для безпілотників у РФ ще не можуть. Тому Росія отримує необхідні комплектуючі, які готові до збірки, зокрема, від Ірану.

Видання The Washington Post повідомляло, що завод із виробництва шахедів у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані до 2025 року планує випустити 6 тис. дронів-камікадзе.