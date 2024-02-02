В Сенате США рассказали, когда проголосуют за помощь Украине

На следующей неделе в Сенате США состоится голосование за законопроект, открывающий возможность финансовой помощи для Украины.

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Об этом пишет Politico.

Отмечается, что лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что на следующей неделе Сенат проголосует за дополнительный законопроект о национальной безопасности, включающий двухпартийное соглашение по ограничениям на границе и иммиграции.

Шумер сказал, что текст соглашения будет обнародован до 4 февраля. Он планирует назначить голосование за закон на следующей неделе, которое состоится не позднее 7 февраля.

"Это даст членам достаточно времени, чтобы прочесть законопроект перед голосованием", - подчеркнул Шумер.

Республиканцы потребовали привязать в законопроект изменения в пограничной политике в обмен на дальнейшую финансовую помощь Украине.

Пакет включает помощь для Израиля, Украины и Тайваня, в дополнение к финансированию безопасности границы и дополнительных денег для внедрения новой иммиграционной политики, которая включает новые полномочия об обязательном закрытии границы, если ежедневные пересечения превышают 5000 человек в день, ускоренное реформу предоставления убежища.

Переговоры по этим изменениям привели к задержке текста законопроекта на месяцы — и недавно ключевые участники переговоров по соглашению заявили, что ожидают оценки Комитета по ассигнованиям Сената по стоимости изменений в политике. Многие члены подчеркнули, что они хотят иметь достаточно времени для просмотра и ознакомления с текстом законопроекта после его опубликования

Пока неясно, позволит ли руководство Сената внести поправки в пакет, что может задержать окончательное голосование. Также до сих пор непонятно, вынесет ли спикер Палаты представителей Майк Джонсон документ на голосование в Палате представителей, если оно пройдет Сенат.

В Конгрессе могут разделить вопросы помощи Украине и усиления границы

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что программу финансирования национальной безопасности США, включающую помощь Украине, разделят из-за вопросов пограничной политики.

По его словам, вопросы дальнейшей финансовой помощи Украине могут вынести отдельно на голосование.

Такое решение будет зависеть от текста соглашения об усилении границы, над которым сейчас работают в Сенате США.

Также Джонсон заявил, что в вопросах национальной безопасности собирается отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине.

"Мы должны знать, что Украина не станет следующим Афганистаном. И у многих американцев есть вопрос, почему это продолжается без надлежащих ответов. Но до того, как хотя бы начать говорить об Украине, я скажу президенту — граница, граница, граница. Мы должны решить собственные проблемы, прежде чем делать что-то еще", - сказал он.

Помощь от США

В октябре президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос в частности, финансирование помощи Украине и Израилю и укрепление безопасности американских границ. В общей сложности речь шла о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году было предложено выделить Израиль. Также Байден хотел получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предлагал выделить 61,4 млрд. долларов. Запрос включал в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Напомним, законопроект, предусматривавший выделение $110 млрд в помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели, провалил процедурное голосование в Сенате США. Республиканцы в Сенате заявили, что не поддержат его без более строгих мер безопасности на границе между США и Мексикой.

Источник фото: ua.depositphotos.com