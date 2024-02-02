У Сенаті США розповіли, коли відбудеться голосування за допомогу Україні

Наступного тижня у Сенаті США відбудеться голосування за законопроєкт, який відкриває можливість фінансової допомоги для України.

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Про пише Politico.

Зазначається, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що наступного тижня Сенат проголосує за додатковий законопроект про національну безпеку, який включає двопартійну угоду щодо обмежень на кордоні та імміграції.

Шумер сказав, що текст угоди буде оприлюднено до 4 лютого. Він планує призначити голосування за закон наступного тижня, яке відбудеться не пізніше 7 лютого.

"Це дасть членам достатньо часу, щоб прочитати законопроєкт перед голосуванням", - підкреслив Шумер.

Республіканці вимагали прив’язати в законопроєкт зміни в прикордонній політиці в обмін на подальшу фінансову допомогу Україні.

Пакет включає допомогу для Ізраїлю, України та Тайваню, на додаток до фінансування безпеки кордону та додаткових грошей для впровадження нової імміграційної політики, яка включає нове повноваження про обов’язкове закриття кордону, якщо щоденні перетини перевищують 5000 осіб на день, реформу надання притулку, прискорене оформлення та припинення вилову мігрантів.

Переговори щодо цих змін у прикордонній політиці призвели до затримки тексту законопроєкту на місяці — і нещодавно ключові учасники переговорів щодо угоди заявили, що чекають на оцінку Комітету з асигнувань Сенату щодо вартості змін у політиці. Багато членів підкреслили, що вони хочуть мати достатньо часу для перегляду та ознайомлення з текстом законопроєкту після його оприлюднення

Поки неясно, чи дозволить керівництво Сенату внести поправки до пакету, що може значно затримати остаточне голосування. Також досі незрозуміло, чи спікер Палати представників Майк Джонсон винесе документ на голосування в Палаті представників, якщо воно пройде Сенат.

У Конгресі можуть розділити питання допомоги Україні та посилення кордону

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що програму фінансування національної безпеки США, яка включає допомогу Україні, розділять через питання прикордонної політики.

За його словами, питання подальшої фінансової допомоги Україні можуть окремо винести на голосування.

Таке рішення залежатиме від тексту угоди про посилення кордону, над яким зараз працюють у Сенаті США.

Раніше Джонсон заявив, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні.

"Ми маємо знати, що Україна не стане наступним Афганістаном. І в багатьох американців є питання, чому це триває без належних відповідей. Але до того, як хоча б почати говорити про Україну, я скажу президенту — кордон, кордон, кордон. Ми маємо розв'язати власні проблеми, перш ніж робити щось ще", — сказав він.

Допомога від США

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ішлося про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році було запропоновано виділити Ізраїлю. Також Байден хотів отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонував виділити 61,4 млрд доларів. Запит включав поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачав виділення $110 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі,провалив процедурне голосування в Сенаті США. Республіканці у Сенаті заявили, що не підтримають його без більш суворих заходів безпеки на кордоні між США та Мексикою.

Джерело фото: ua.depositphotos.com