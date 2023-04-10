Во время войны на налоговые льготы может рассчитывать только оборонно-промышленный комплекс — Гетманцев

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев считает, что Украина должна придерживаться взятых на себя в рамках программы расширенного финансирования EFF обязательств отказаться от новых налоговых льгот до конца войны. В то же время, по его мнению, исключением могут быть налоговые стимулы для оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"То, что мы будем делать точно, это поддержка нашего оборонно-промышленного комплекса, который должен стать одним из локомотивов развития экономики страны в целом, и здесь нет маневра для дискуссий. Поэтому мы сделаем все, чтобы развить современный ОПК, и я не исключаю таких секторальных льгот и поддержки", – сказал Гетманцев.

В то же время, существуют основания для улучшения администрирования налогов, в частности, акцизного налога, импортных налогов на таможне.

Комментируя вариант повышения налоговых ставок сверх уже заявленных планов, о чем в программе МВФ говорится в случае негативного сценария развития, Гетманцев отметил, что считает, что такой возможности пока нет.

"Мы не видим сейчас возможностей для повышения ставок вообще никаких. Здесь нет поля для дискуссий", – сказал он.

В то же время, как отметил Гетманцев, компромиссы по законопроекту №8401 мало вероятны или будут "не слишком значительными". Уточняем, что речь идет о документе, который предусматривает отмену с 1 июля единого налога 2% и возобновление документальных проверок, внесение которого в ВРУ было условием предварительной программы с МВФ, а теперь является структурным маяком новой программы.

В своем отчете международный кредитор отмечает, что неодобрение законопроекта №840 будет нести серьезные риски размывания налоговой базы (до 1% ВВП) и расширение дефицита финансирования.

"Поэтому, конечно, дискутировать, чтобы выйти на самое компромиссное решение, мы будем, но должны придерживаться генеральной линии взятых ранее обязательств", - сказал Гетьманцев.

По его мнению, первое чтение этого законопроекта в Раде состоится в мае.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики также считает, что отмена единого налога в 2% не будет иметь существенного значения для украинского бизнеса.

"Несмотря на то, что более 310 тыс плательщиков перешли на этот налог, мы видим, что большинство ФЛП и большинство юридических лиц остались на обычной системе налогообложения. То есть, какой-то бизнес этот 2% налог поддерживает, но точно не всю экономику. Поэтому я считаю, что он свою роль сыграл", – резюмировал он.

Напомним, Гетманцев еще в декабре сообщал о разработке законопроекта №8401 Минфином. По его данным, на 2%-ное налогообложение перешло 313 тысяч 062 предпринимателя. Поступления же единого налога от юридических лиц-плательщиков третьей группы за 2022 год составили 6,02 миллиарда гривен.