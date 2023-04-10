Під час війни на податкові пільги може розраховувати лише оборонно-промисловий комплекс, — Гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що Україна має дотримуватися взятих на себе в рамках програми розширеного фінансування EFF зобов'язань відмовитись від нових податкових пільг до кінця війни. Водночас, на його думку, винятком можуть бути податкові стимули для оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Про це він повідомив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Те, що ми робитимемо точно, це підтримка нашого оборонно-промислового комплексу, який має стати одним із локомотивів розвитку економіки країни в цілому, і тут немає маневру для дискусій. Тому ми зробимо все, щоб розвинути сучасний ОПК, і я не виключаю таких секторальних пільг та підтримки", – сказав Гетманцев.

Водночас існують підстави для покращення адміністрування податків, зокрема, акцизного податку, імпортних податків на митниці.

Коментуючи варіант підвищення податкових ставок понад уже заявлені плани, про що у програмі МВФ йдеться на випадок негативного сценарію розвитку, Гетманцев зазначив, що вважає, що такої можливості наразі немає.

"Ми не бачимо зараз можливостей для підвищення ставок взагалі жодних. Тут немає поля для дискусій", – сказав він.

Водночас, як зауважив Гетманцев, компроміси по законопроєкту №8401 мало ймовірні або будуть "не надто значними". Уточнюємо, що йдеться про документ, який передбачає скасування з 1 липня єдиного податку 2% та відновлення документальних перевірок, внесення якого до ВРУ було умовою попередньої програми з МВФ, а тепер є структурним маяком нової програми.

У своєму звіті міжнародний кредитор зазначає, що несхвалення законопроєкту №840 нестиме серйозні ризики розмивання податкової бази (до 1% ВВП) та розширення дефіциту фінансування.

"Тому, звичайно, дискутувати, щоб вийти на найкомпромісніше рішення, ми будемо, але маємо дотримуватися генеральної лінії взятих раніше зобов'язань", – сказав Гетьманцев.

На його думку, перше читання цього законопроекту в Раді відбудеться у травні.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики також вважає, що скасування єдиного податку 2% не матиме суттєвого значення для українскьго бізнесу.

"Незважаючи на те, що понад 310 тис. платників перейшли на цей податок, ми бачимо, що більшість ФОП і більшість юридичних осіб залишилися на звичайній системі оподаткування. Тобто, якийсь бізнес цей 2% податок підтримує, але точно не усю економіку. Тому я вважаю, що він свою роль відіграв", – резюмував він.

Нагадаємо, Гетманцев ще в грудні повідомляв про розробку законопроекту №8401 Мінфіном. За його даними, на 2%-не оподаткування перейшло 313 тисяч 062 підприємців. Надходження ж єдиного податку від юридичних осіб-платників третьої групи за 2022 рік склали 6,02 мільярда гривень.